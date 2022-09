L'Algérie, dont le dernier recensement de la population remonte à l'année 2008, rafraîchit son information statistique et annonce une grande action de mise à jour de ses indicateurs socio-économiques. En effet, le gouvernement annonce le 6ème recensement général de la population et de l'habitat Rgph, lequel permettra de disposer d'une riche base de données et d'indicateurs socio économiques d'aide à la décision, notamment économique, et permettant une meilleure prise en charge des besoins croissants de la population, et une amélioration du service public.

Cette méga opération pour laquelle l'État mobilise de grands moyens s'étalera du 9 septembre au 25 octobre prochains, soit la période qui verra la collecte des éléments qui servent de base sur le terrain. Elle fait appel à plus de 53 000 agents recenseurs et à 8 000 superviseurs. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du gouvernement, à la faveur de laquelle le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, a fait part des derniers préparatifs précédant le lancement de ce recensement, qualifié de «seule opération statistique structurante réalisée de manière exhaustive». Suite à cette présentation, le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, a rappelé «la nécessité de faire adhérer les citoyens à cette importante opération qui permettra la planification des actions de l'État, selon la répartition démographique de la population d'une part et la réalisation des infrastructures d'appoint nécessaires, d'autre part».

Par ailleurs et alors qu'il animait une conférence de presse, Cherhabil a fait savoir que «le 6e Rgph revêt un caractère national, international et stratégique extrêmement important, en ce sens que ses résultats permettront à l'Algérie de mettre en avant les efforts consentis et les résultats pratiques des réformes initiées par l'État, notamment dans le cadre de l'exécution de ses engagements internationaux, à l'instar des objectifs du développement durable (ODD-2030)». Cherhabil a, en outre, assuré qu'une telle opération «se répercutera positivement sur l'image de notre pays, notamment en termes de classement et de classification internationaux». Et de préciser que l'utilisation des données du prochain Rgph «permettra de mettre en place des politiques publiques de manière plus efficace et favorisera leur suivi et leur évaluation à l'échelle nationale et locale, en fournissant des renseignements exacts et actualisés dans les domaines économique et social». Charhabil signale l'utilisation, pour la première fois depuis l'indépendance, des moyens technologiques modernes dans une aussi vaste opération, à travers le recours à plus de 57 000 tablettes intelligentes équipées de cartes SIM 4G, avec le concours d'agents qualifiés formés à cet effet; il s'agit là, indique-t-il, d'«un bond qualitatif dans l'histoire du recensement en Algérie». Ainsi, la valeur de l'enveloppe financière affectée à ces tablettes s'élève à un milliard de DA et à cela s'ajoute une enveloppe financière consacrée par l'État, de cinq milliards de DA pour la réalisation de ce 6ème recensement, dont les résultats seront dévoilés dans les trois mois qui suivront la fin de l'opération. Gageons que cette dernière participera, à coup sûr, à l'efficacité des dépenses sociales que l'État consent généreusement à la population et mettra à jour l'état des finances locales et bien d'autres indicateurs macroéconomiques.