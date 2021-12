Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a écarté, jeudi à l'APN, le retour à la retraite proportionnelle sans condition d'âge, en cette conjoncture économique difficile que traverse le pays. Il a affirmé, lors de la plénière consacrée aux questions orales, que «le retour à la retraite proportionnelle, sans condition d'âge, mesure exceptionnelle à la base, n'était pas de mise pour le moment», au regard de la situation financière de la Caisse nationale des retraites (CNR).

Répondant à une question du député Ali Mouilhi, lors de la plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a précisé qu «au regard de la situation financière de la CNR et la non- disponibilité de ressources financières supplémentaires, le retour au régime de retraite proportionnelle sans condition d'âge qui était une mesure exceptionnelle à la base, n'est pas de mise pour le moment».

Au sujet de la situation financière de la CNR, le ministre a fait état «de la baisse du nombre de cotisants», précisant que «la CNR enregistre 1,92 cotisant pour un seul retraité, alors que l'équilibre financier de la Caisse requiert 5 cotisants pour un seul retraité».

La retraite proportionnelle sans condition d'âge a été instituée en 1997, en raison des conditions socio économiques prévalant dans le pays, à cette époque, a-t-il rappelé. Il a assuré que l'«Etat demeure attaché à ses principes et à ses valeurs sociales».

À une question du député Khelifa Benslimane, au sujet de certains établissements qui exigent des conditions pour l'emploi, il a relevé que «les offres d'emploi sont soumises au contrôle strict des services de l'emploi et de l'inspection du travail et aucune discrimination ni préférence d'une catégorie donnée n'est tolérée».

«Les offres d'emploi doivent être ouvertes à tous les demandeurs et aucune personne ne doit être écartée, tant que son dossier répond aux exigences du poste d'emploi proposé», a-t-il insisté. Il a ajouté que «l'offre d'emploi doit cibler les compétences requises».

Par ailleurs, le déficit de la CNR s'est élevé, au courant de 2021, à près de 690 milliards de dinars. Elle est contrainte depuis 2017 d'emprunter 500 milliards de dinars, annuellement, auprès du Conseil national d'investissement (CNI) pour couvrir les pensions de retraite. Il est à noter que les dépenses annuelles de cette Caisse se sont élevées à 1 293 milliards de dinars en 2019, contre des recettes estimées à 709 milliards de dinars, soit un déficit financier de 584 milliards de dinars.