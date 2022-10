Une restructuration dénotant de la volonté du staff dirigeant de hisser le complexe sidérurgique d'El Hadjar au plus haut niveau, en matière de production. C'est ce qui ressort de cette opération de restructuration qui a donné lieu à la nomination de Lotfi Kamel Mana à la presidence du conseil d'administration du complexe. Selon une publication sur la page Facebook de Sider El Hadjar, la direction du complexe a fait état de la tenue, jeudi au siège de la direction, de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration et l'assemblée générale extraordinaire. À l'issue de ces deux assemblées, il a été décidé une restructuration du conseil d'administration. À cet effet, il a été mis fin aux fonctions du président du conseil d'administration, Larbi Hassene, qui a été remercié pour les services qu'il a rendus, a précisé la même source. Désormais, le poste sera occupé par le président-directeur général (P-DG) du complexe El Hadjar, Lotfi Kamel Mana. De ce fait, ce dernier siègera sous la double casquette. Par ailleurs, bien que rien n'ait filtré sur les raisons de ce changement à la tête du conseil d'administration, il n'en demeure pas moins que la nomination de Lotfi Kamel Mana est une reconnaissance à l'intégrité du responsable et à son savoir en matière de gestion, mais surtout à son sens du dialogue, notamment avec le partenaire social. Dans ce sillage, il est important de souligner que le complexe d'El Hadjar vit au rythme d'une synergie administration/travailleurs. Un point retenu à l'actif de cette communauté de sidérurgistes qui n'a d'objectif que celui de la préservation de l'entité économique, ses outils de production et surtout, le développement de la production et la promotion des exportations des produits sidérurgiques. Des efforts qui se traduisent par les résultats enregistrés au cours des deux dernières années. Dans ce contexte, il est important de noter que les dirigeants du géant de l'acier oeuvrent pour une hausse du volume des exportations des produits ferreux pour l'année en cours. En effet, le complexe sidérurgique Sider El Hadjar d'Annaba prévoit de porter, durant l'année 2022, le volume des exportations des produits ferreux à 200.000 tonnes sur une production totale de 800.000t. Le volume des exportations a atteint au 1er trimestre de 2022, une cargaison de 25.00 t de produits ferreux, longs et plats, de tubes sans soudure, de rond à béton et autres produits industrialisés et semi-industrialisés. Une marchandise expédiée vers l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le Niger, l'Égypte, la Tunisie, la Syrie et le Liban. Ces résultats positifs sont le fruit de l'augmentation de la cadence de la production. Néanmoins, le challenge reste de taille pour les dirigeants du complexe. D'autant que le rattrapage du déficit enregistré en matière de rendement général du complexe reste tributaire de la relance de la 2e tranche du plan d'investissement, devant permettre la réhabilitation des filières des produits ferreux plats et longs. Une production exclusive de Sider El Hadjar à l'échelle nationale.