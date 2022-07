Quatre-vingt sacs de charbon pesant environ cinq quintaux et plusieurs bidons d'essence chargés à dos d'âne pour allumer le feu. C'est la dernière prise en date, signalée par le groupement de la Gendarmerie nationale de Khenchela. Deux individus ont été pris la main dans le sac, durant l'opération coup de poing menée par les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Tamza (Khenchela). Deux personnes, âgées de 27 et 32 ans, ont été arrêtées en flagrant délit de mise à feu de ladite forêt. Les mis en cause dans cette affaire ont été, par la suite conduits au siège du service pour terminer l'enquête. Au terme des procédures légales nécessaires, un procès-verbal pénal, pour destruction de végétation naturelle et «charbonnage» sans autorisation, a été établi contre les deux pyromanes présentés devant le tribunal de Khenchela. L'affaire remonte au signalement, par un citoyen, d'un incendie de forêt au lieudit Ighrassen, près du village d'Aïn Mimoun, affirme le commandant Tahar Nouaoui, chargé de communication du groupement de ce corps constitué.

Le même responsable a ajouté que la patrouille a été dirigée en compagnie des éléments de la police scientifique vers le lieu.

L'opération d'investigation a permis de découvrir un site de «charbonnage» secret dissimulé dans les bois encore en feu, exploité par les deux individus interpellés, afin de produire du charbon. Un autre incendie a été découvert dans la forêt de Dhraâ Lahmar près du village Aïn Mimoun.

Le feu, qui avait ravagé plusieurs chênes et frênes et des aires de broussailles et d'herbes a été sciemment provoqué afin d'obtenir du charbon, comme relevé par les mêmes services. Les affaires de ce genre se suivent et se ressemblent en ces jours qui précèdent la fête religieuse. L'Aïd El Adha fait saliver la mafia du charbon de bois, une mafia sans foi ni loi, qui massacre notre couvert végétal.