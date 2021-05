Le ministère des Affaires étrangères, par le truchement de la direction de la promotion et de soutien aux échanges économiques, informe les opérateurs économiques algériens que le Centre du commerceinternational (CCI) a procédé aux renouvellement de son site Web en se dotant d'une nouvelle plate-forme numérique, celle-ci se concentre sur la promotion du commerce et le développement des exportations dans le cadre du programme de coopération technique du Centre du commerce international avec les pays en développement et les économies en transition. Cette plate-forme vise à répondre à l'évolution croissante de la demande mondiale en services numériques, notamment ceux des micro, petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas souvent de ressources digitales suffisantes pour placer leurs produits sur les marchés internationaux, particulièrement, depuis l'avènement de la pandémie de Covid- 19. Conjointement, un article fort intéressant a été publié sur cette plate-forme, intitulé

«Trade fairs, will they be ever the same?»; ce dernier met en exergue l'impact de lCovid-19 sur les organisations futures des salons et expositions, qui se tiendront de plus en plus sous un format hybride (présentiel et virtuel). Le CCI essaye d'apporter des réponses aux questions que les exportateurs peuvent poser en la matière, une formation en ligne est aussi offerte aux exportateurs et aux institutions de soutien au commerce souhaitant s'habituer avec le nouvel environnement commercial Virtual. Lien de la plate-forme:https://digital.intercen.org/tradforum/overview. Algex a mis aussi un service en ligne au profit des entreprises algériennes par le biais d'une plate-forme de marketing digital «Algeria Exporters», une plate-forme gratuite, créée et développée par l'agence Algex dans le but de promouvoir les produits et services algériens dédiés à l'export.