Le Conseil du renouveau économique algérien (Crea) s'est félicité de l'adoption du projet de loi relative à l'investissement, estimant que ce nouveau texte contribuera «à drainer des investissements», créer de la valeur ajoutée et des emplois, a indiqué un communiqué de l'organisation patronale. Tout en se félicitant de l'adoption en réunion spéciale du Conseil des ministres, du projet de loi sur la promotion de l'investissement, le Crea a tenu à saluer «l'esprit de concertation qui a prévalu dans la préparation de cette loi avec les partenaires économiques». Celle-ci (concertation) a permis d'enrichir cette loi, «de prendre en compte les réalités du terrain et participera au rétablissement de la confiance des investisseurs», a précisé l'organisation patronale. Aussi, le Crea se félicite de la prise en considération de certaines propositions, à la différence des pratiques passées, a-t-il souligné. Ce qui constitue pour ces adhérents «une motivation supplémentaire pour continuer à se positionner comme un interlocuteur fiable et constructif pour le bien de notre économie», a-t-il estimé. «Bien mise en oeuvre, cette nouvelle loi contribuera à drainer des investissements, à créer de la valeur ajoutée et surtout à créer des emplois pour nos concitoyens», conclut le Crea.