Tout récemment, le directeur de l'industrie, directement concerné par le dossier de l'investissement a été démis de ses fonctions. Cette décision s'inscrit en droite ligne dans la volonté du chef de l'exécutif de dépoussiérer un dossier entaché par des actes et des décisions antérieures dont le moins qu'on puisse dire sont une dilapidation du bien public. Comme nous l'avions précédemment rapporté, et dans sa guerre contre les usurpateurs et faux investisseurs, la wilaya qui a installé une commission chargée d'accompagner les investisseurs, mais aussi les jeunes porteurs de projets, a activé les mécanismes réglementaires pour récupérer le foncier industriel à travers le territoire de sa wilaya. Jusqu'à maintenant pas moins de 34 hectares répartis en 109 lots ont fait l'objet de récupération au profit des services des Domaines de la wilaya. Alliant l'acte à la parole, le wali qui avait publiquement annoncé la guerre aux usurpateus lors de la dernière session APW en déclarant: «nous avons besoin de vrais investisseurs et non d'escrocs», s'est attiré les foudres de certains lobbies que pareilles décisions gênent. Pour les investisseurs détenteurs d'acte, mais dont les projets ne sont toujours pas lancés, la wilaya a recouru à la justice pour les destituer et mettre ainsi ces terrains à la disposition de vrais investisseurs en mesure de créer de l'emploi et la richesse. En parallèle et malgré l'impact financier engendré par la crise sanitaire, sept investisseurs ont directement participé à l'opération amenée de l'électricité et à l'aménagement vers et autour de leurs unités réalisées sur la zone d'Oued El Berdi. En partenariat avec les pouvoirs publics, ces investisseurs ont mis la main à la poche et leurs projets ont démarré. Ce geste a été grandement apprécié par tout le monde et doit servir d'exemple aux autres investisseurs. Pour rappel et comme déjà rapporté dans nos colonnes la zone industrielle d'Oued El Berdi connaît un retard dont les causes sont multiples. En matière d'emploi, la situation n'est guère réjouissante, car sur les 6000 postes initialement prévus, seulement

2100 ont été créés dans cette zone. Le projet d'extension s'étale sur 190 ha, actuellement il est au stade d'aménagement. Cette extension compte sur le papier 25 investisseurs. Enfin, il y a lieu de noter que son aménagement a été confié à la société Cosider Engineering, pour un montant de 147 millions de DA. Il y a maintenant 4 années, nous avons soulevé ce problème. «Nous allons entamer incessamment une opération d'assainissement de ce dossier, afin de donner la priorité aux investisseurs sérieux», cette affirmation émane d'un ancien wali parti à Oran. Elle a été faite en 2016. La zone industrielle de Sidi Khaled, commune d'Oued El Berdi intéresse à plus d'un titre les enquêtes et l'épuration du dossier du foncier industriel. L'assainissement du foncier a aussi concerné des poches en milieu urbain avec une assiette de plus de 7000 m2 en plein centre-ville de Bouira. Cet espace servira désormais à l'implantation d'un CEM et d'un grand centre d'affaires au profit de la commune et de l'agence foncière de wilaya. Un autre terrain dégagé après la démolition de la cité Ainouche H'Djila, convoité par plusieurs richissimes affairistes vient d'être officiellement affecté à un projet d'utilité publique. Lors de la dernière session APW, le secrétaire général de la wilaya a annoncé l'annulation par voie de justice de 19 projets ainsi que la récupération de 93 lots comptabilisant 210 000 m² à travers cette zone et les zones d'activité reparties à travers les communes. Actuellement, les projets programmés sont en majorité en cours de réalisation ou à l'arrêt. Ainsi, sur les 82 projets agréés, uniquement 22 sont pleinement opérationnels et représentent plus de 6 milliards de dinars d'investissement sur les 40 milliards prévus initialement. On compte aussi 33 projets en cours de réalisation, six à l'arrêt, 15 non lancés et sept autres en cours d'annulation. L'investissement et la redynamisation de l'économie, une priorité pour 2021, sont la priorité absolue pour les responsables locaux. Concernant les jeunes investisseurs, une entreprise publique vient d'être créée pour se charger de l'accompagnement des jeunes porteurs de projets start-up. Cette entreprise de wilaya, la seconde au niveau national, occupera dès son aménagement, l'ex-siège du souk El Fellah, à l'abandon au niveau du centre- ville.