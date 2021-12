L'Algérie qui a opté pour le tout-sanitaire, à l'apparition de la pandémie de coronavirus, a gardé ses frontières aériennes, maritimes et terrestres, fermées pendant plus d'un an. Avec ses avions cloués au sol, la compagnie aérienne a engendré un manque à gagner de plus de 100 milliards de DA. Et même si Air Algérie s'est lancée dans une opération drastique de réduction des coûts, elle ne pouvait échapper aux charges incompressibles, dont évidemment les salaires. Un dossier qui avait déjà été à l'origine d'un désaccord entre la direction et le syndicat, lorsque cette dernière avait proposé une baisse des salaires pouvant atteindre 40%, pour sauvegarder les emplois. Si le différend semblait avoir été réglé, la crise, elle, n'a été que retardée et Air Algérie traverse une sévère zone de turbulence qui a amené le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï à appeler à «la nécessité de conjuguer les efforts en vue de protéger Air Algérie, étant une compagnie vitale». Le premier responsable du secteur des transports s'exprimait, lors d'une réunion tenue avec le président du Syndicat des pilotes de ligne algériens (Spla) et les membres de son Bureau national qui revendiquaient la satisfaction d'une série de préoccupations socioprofessionnelles.

Le ministre a tenté de désamorcer la crise en sensibilisant les pilotes, pour la prise en considération des «conditions de l'activité de la compagnie et les répercussions de la pandémie de Covid-19» non sans promettre au syndicat d'examiner toutes leurs revendications et de leur trouver des solutions, en adéquation avec la reprise progressive d'Air Algérie et l'élargissement de son activité.

Actuellement, Air Algérie n'est qu'à 15% de son programme habituel et la reprise des liaisons aériennes commerciales amorcée depuis juin 2021 sont loin de suffire pour faire sortir la compagnie aérienne de ses problèmes de trésorerie. Notons que les difficultés rencontrés par Air Algérie sont les mêmes que rencontrent également les autres entreprises du secteur des transports, en raison de la longue période d'arrêt imposée par les restrictions sanitaires. Prévoyant, Bekkaï a décidé de réunir prochainement les représentants des pilotes lamaneurs au niveau national pour examiner les différentes difficultés auxquelles est confronté le métier. Les officiers pilotes lamaneurs du port d'Alger ont, eux aussi, soulevé plusieurs préoccupations. Le ministère des Transports a, enfin, annoncé une restructuration de la Compagnie nationale algérienne de navigations (Cnan-Nord), en changeant son mode de gestion et en activant son rôle dans le domaine du transport maritime des marchandises, à l'effet de relancer son activité.