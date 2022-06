Intervenant lors du dialogue Russie-Afrique tenu ce vendredi, en marge du forum économique international de Saint-Pétersbourg 2022, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a insisté sur l' importance de l'intégration de l'Afrique mettant en avant « le rôle historique et positif de l'Algérie en Afrique et ses efforts continus pour la préservation des intérêts du continent».

Un rôle qui s'est accentué ces dernières années sous l'impulsion d'une nouvelle dynamique, portée par un volume d'échanges avec les partenaires africains, en perpétuel développement. Ce dernier s'est exprimé sur le terrain des partenariats à long terme dans le domaine de l'énergie électrique enregistrant une présence opérationnelle en Libye, en Mauritanie, au Mali, au Niger. Hormis l'importance de sa position stratégique autant que portail vers l'Afrique, le rôle de l'Algérie dans l'intégration de l'Afrique s'est également exprimé à travers un retour en force sur la scène économique africaine, notamment après le renouvellement des institutions et la mise en place de nouveaux paradigmes de gouvernance. Ces derniers se sont articulés autour de l'impératif de faire valoir l'expertise de l'Algérie dans le domaine énergétique, et la nécessité de consolider l'attractivité de l'Algérie en tant que destination à l'investissement. Sa présence en tant qu'invité d'honneur à la deuxième exposition économique et commerciale Chine-Afrique, tenue en Chine en septembre dernier, témoigne de son potentiel comme acteur majeur sur la scène africaine. Par ailleurs, cette nouvelle image de l'Algérie s'est consolidée à travers une activité d'exportation dense, qui a permis de rendre visible la production algérienne sur les marchés africains, et ouvrir de nouveaux horizons.

Une activité pour laquelle de nouvelles mesures et dispositions juridiques ont contribué à son développement, mettant en avant la détermination des pouvoirs publics à assainir le secteur des freins et des obstacles qui l'ont miné durant des décennies. Par ailleurs, des actions profondes ont été entreprises pour préparer une adhésion forte à la Zlécaf, qui représente l'un des points centraux de l'intégration africaine. À ce titre, l'Algérie a pris les devant, notamment en matière logistique avec un taux d'avancement de plus de 90% de la partie algérienne, sur la réalisation de la transsaharienne. À cela s'ajoute la réalisation de grands projets qui vont sensiblement conforter l'action de l'Algérie dans l‘intégration africaine. À l'image du grand port de Cherchell, qui jouera un rôle majeur dans l'acheminement des marchandises en provenance ou en partance de l'Afrique, et les explorations minières en cours, qui auront le mérite de relever les volumes des exportations en matière de ciment, d'acier, et de phosphate.

C'est toute l' importance qui colle à cette rencontre présidée par le représentant du ministère russe des Affaires étrangères qui a prononcé une allocution au nom du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et à laquelle ont participé le Premier ministre de la République centrafricaine et des ministres de l'Egypte, du Mali et du Zimbabwe, outre le représentant de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (Ceeac) et de représentants d'institutions financières et économiques importantes russes dont le vice-président de la firme Gazprom-bank ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie à Moscou, Ismaïl Benamara et ses assistants.

Ces derniers ont exprimé l'importance des «défis majeurs du développement en Afrique à la lumière des développements géopolitiques survenus dans le monde à la faveur d'un ordre mondial en mutation».