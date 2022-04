Dans son allocution prononcée à l'issue de la visite officielle qui l'a conduit dans la wilaya de Béjaïa, le ministre de l'industrie a apprécié les gros efforts consentis localement pour faire progresser le secteur économique, en prenant pleinement en charge l'accompagnement des investisseurs. «Notre visite va nous permettre d'en savoir un peu plus sur la levée des obstacles qui freinent l'investissement local et de nous enquérir de la situation des entreprises publiques notamment celle du textile, que les pouvoirs publics n'ont jamais abandonnées ayant procédé à divers investissements leur ayant permis de renouer avec le développement», a indiqué, en substance le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar, lequel a confirmé que la wilaya de Béjaïa est une région économique prometteuse par excellence de par son assise et ses structures industrielles, qui emploient plus de 70 000 travailleurs et travailleuses. Il a indiqué aux investisseurs que l'État est déterminé à les accompagner afin d'accélérer la réalisation de leurs projets, selon une dynamique qui est assurée par l'État ou les comités nationaux chargés de soutenir l'investissement. Dans ce cadre, il a indiqué que 60 hectares de foncier industriel inexploité ont été récupérés, afin de les redistribuer à leurs ayants droit auprès des véritables investisseurs productifs et sérieux. Dans le même sillage, le ministre a expliqué qu'une autorité nationale chargée de l'octroi et de la gestion des biens immobiliers industriels sera créée, soulignant que cette autorité sera le principal outil de l'État afin de mettre en oeuvre la politique nationale des biens immobiliers exploités, dans l'industrie. Lors de cette visite, Ahmed Zeghdar s'est rendu à plusieurs endroits de la wilaya pour visiter les unités industrielles, privées et publiques et les zones d'activité et industrielles conçues afin de les accueillir. C'est le cas de la mini-zone d'activité de Malako dans la commune de Seddouk, qui attirera, après l'achèvement des travaux de préparation, près de 60 microentreprises. À cet égard, il a souligné la nécessité d'accélérer les travaux de préparation de cette zone industrielle pour répondre aux importantes demandes d'investissement à Béjaïa. Au niveau de la commune de Fenaïa El Maten, la délégation ministérielle a inspecté une entreprise de produits TDA, ex-Alfaditex, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de divers produits textiles. Dans la commune de Oued Ghir, la société VMS pour l'installation et la fabrication de motos, ainsi que la conserverie Gouraya Bay de thon, ont été visitées par la délégation ministérielle, il a également visité la société leader Général Emballage spécialisée dans la production de papier et de carton. C'est l'une des plus grandes usines de fabrication de conserves de produits en Afrique. Au cours de son inspection au niveau de l'usine Golden Drink de production d'eau et de boissons non gazeuses, le ministre de l'Industrie a donné le signal de l'exportation des produits de cette usine vers la France.