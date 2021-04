«l'Algérie a exporté 50.000 tonnes de produits agricoles au cours du premier trimestre de l'année en cours». La déclaration a été faite à la radio nationale par Rabah Filali, directeur de la protection des végétaux et de la supervision technique au ministère de l'Agriculture. Selon le même responsable, «les exportations du secteur au cours de l'année écoulée ont dépassé les 100.000 tonnes de légumes et des fruits malgré la pandémie de Coronavirus». Le représentant du ministère de l'agriculture a également motivé cette opération par les nouvelles facilitations offertes aux opérateurs économiques dans le domaine de l'exportation. Pour Filali, «l'exportation de 50 000 tonnes de produits agricoles au cours du premier trimestre de cette année a été possible, grâce aux nouvelles mesures mises à la disposition des opérateurs et acteurs dans le secteur des exportations agricoles, notamment au niveau des points de passage et des douanes». Le porte-parole a souligné que «la feuille de route approuvée par le ministère de l'Agriculture 2020-2024 est basée sur la garantie de l'abondance de la production avec des normes de qualité internationalement applicables pour assurer la popularité externe du produit national, ce qui nécessite de légaliser ce processus en s'empressant de préparer un modèle pour les contrats qui doivent être conclus à l'avenir entre les agriculteurs et les concessionnaires dans le secteur de l'exportation, dans le but d'atteindre le professionnalisme dans ce domaine», a-t-il conclu à ce sujet. Notons que le président de la république, dans son programme et à travers ses directives, accorde un importance cruciale à la modernisation et à l'adaptation du monde agricole avec les nouveaux enjeux mondiaux, afin d'assurer la sécurité alimentaire, nouvelle arme de guerre des grandes nations de ce monde.