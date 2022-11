Environ 40 ooo postes d'emploi seront créés à moyen terme dans le secteur de l'Énergie et le domaine de la pétrochimie, comme l'affirme le SG du ministère de l'Énergie et des Mines, Abdelkrim Aouissi. Ce responsable s'exprimait à l'occasion de l'ouvertures des travaux du 12ème Congrès de la Fédération arabe des travailleurs du pétrole, des mines et de la chimie (Fatpmc) qui s'est achevé, hier, à Skikda.

D'ailleurs, dans cette wilaya, une enveloppe financière de 20 milliards de dinars a été dernièrement allouée pour la réalisation de plusieurs projets dans le secteur de l'énergie, selon le P-DG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal. Cette enveloppe financière concerne la réalisation de plusieurs projets dans les domaines de la fourniture d'électricité et de gaz, dans la wilaya, qui constitue un endroit stratégique pour l'Algérie. Skikda verra la réalisation d'une unité de production d'alkylbenzène linéaire (LAB), avec une capacité de production de 100 000 tonnes par an. Ce qui permettra de réduire l'importation et d'ériger l'Algérie en pays exportateur de ces produits.

La signature du contrat de démarrage des travaux de ce dernier est prévue début 2023. Dans ce sillage, notons qu'un budget assez important a été récemment affecté par la Compagnie pétrolière Sonatrach qui s'élève à 11 milliards de dollars au titre de son plan quinquennal 2022-2026, au développement des industries de la pétrochimie et du raffinage. Ces investissements sont inscrits dans le cadre dudit plan quinquennal qui s'élève à 40 milliards de dollars. De nombreux projets industriels de pétrochimie sont en effet en cours. Le premier projet a été d'ores et déjà lancé, mai dernier, dans la zone industrielle d'Arzew.

Il concerne la réalisation d'un complexe de production de méthyl tert-butyl éther (Mtbe), un additif qui rentre dans la fabrication de l'essence sans plomb. Ce complexe industriel devra atteindre une capacité de production de 200 000 tonnes par an. Soit un apport considérable pour la filière sur laquelle l'État mise gros. Selon le ministre du secteur Mohamed Arkab, le pays projette d'atteindre 5 milliards de dollars d'exportations dans la filière pétrochimique, contre 1,2 milliard de dollars actuellement. Arzew va bénéficier d'un autre projet important. Il s'agit du complexe de craquage du naphta et du gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui sera doté d'une capacité de production de 1 million de tonnes par an.

L'Algérie projette également de réaliser un autre complexe pétrochimique de transformation du propène en polypropylène en partenariat avec la Turquie, dans le cadre d'un projet d'investissement à l'étranger pour le groupe Sonatrach. ¹À cela s'ajoute le projet de Sonatrach avec une entreprise française pour la réalisation d'une unité pour la production de 550.000 tonnes/an de polypropylène à Arzew.

En plus d'un autre projet à la même wilaya pour la production du méthanol et de ses dérivés pour répondre aux besoins en engrais du secteur de l'agriculture en Algérie