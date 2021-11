La valeur globale des exportations algériennes a dépassé 27 milliards de dollars à fin septembre 2021, dont 3,4 milliards de dollars hors hydrocarbures (hhy), a indiqué, samedi le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig. Ces exportations ont permis de ramener le déficit de la balance commerciale à 1,3 milliard de dollars, contre 7,5 milliards en 2020, a précisé Rezig devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du débat du projet de loi de finances (PLF) 2022. Les exportations ont augmenté dans diverses activités, a-t-il dit, soulignant que les exportations de produits alimentaires avaient progressé de 46%. Le ministre, qui s'exprimait notamment en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, a rappelé l'objectif tracé par le gouvernement, qui est de réaliser «4 à 4,5 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures et hors services», d'ici la fin de l'année en cours. Pour ce faire, le secteur du commerce et de la promotion des exportations, encourage les 4 000 opérateurs inscrits au registre du commerce à reprendre les activités d'exportation, a-t-il affirmé, notant que 1 000 opérateurs seulement exportent actuellement. Rezig a fait savoir, par ailleurs, que son secteur bénéficiait, au titre du projet de loi de finances 2022, d'un budget global de 21,69 milliards de DA de dinars, dont 20,87 milliards de DA de budget de fonctionnement, soit 96% des besoins globaux du secteur. Il a fait état d'une progression du budget de fonctionnement, de l'ordre de 282 millions de dinars et de la participation de l'Etat à hauteur de un milliard de DA dans le cadre de la promotion des exportations hors hydrocarbures. Il a précisé que cette augmentation est également due à la hausse des fonds de formation, 30 millions de DA ayant été alloués, cette année, à cette fin, en sus des subventions des produits de large consommation, dont l'huile alimentaire, produit pour lequel l'Etat a affecté cette année un montant de 3,5 millions de DA. L'Etat a également maintenu le même seuil de subventions au profit des régions du Sud à travers l'affectation d'un montant d'un milliard de DA pour compenser les frais de transport des marchandises vers cette région, afin d'assurer l'approvisionnement régulier, en matières premières et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens au niveau national, a poursuivi le ministre. Rezig a fait état de l'affectation d'un montant de 35 millions de DA au programme d'appui à la relance de l'Accord d'association avec l'Union européenne (UE), indiquant que les affectations financières consacrées à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont connu une légère diminution par rapport à 2021. Par ailleurs, et dans le cadre du projet du budget d'équipement pour l'exercice 2022, précise-t-il, le ministère du Commerce a demandé une enveloppe financière de 8,11 milliards de DA pour des licences de programmes, y compris le nouveau et le programme en cours, tandis que le ministère des Finances a accepté d'accorder un montant de 819,5 millions de DA, soit 10% du montant requis. À ce titre, le ministre a indiqué qu'aucun nouveau programme d'équipement n'a été enregistré pour l'exercice 2022, en raison de la conjoncture financière du pays.