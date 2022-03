Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, s'est exprimé en marge de la visite de travail et d'inspection de deux jours dans la wilaya de Béjaïa sur le bon fonctionnement des établissements de formation, l'accroissement de leur rentabilité et l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés. Le secteur a mis à profit toutes les possibilités, notamment les structures, les équipements, l'emploi des superviseurs, le dégel de certains projets, en plus de conclure de nombreuses conventions avec divers partenaires économiques et sociaux à même d'offrir des possibilités d'emploi aux diplômés. Yacine Merabi a donné le coup d'envoi de la rentrée professionnelle pour la session de février 2022 au niveau de l'Institut de formation spécialisée de Sidi Ayad, dans la daïra de Sidi Aïch, en présence de cadres du secteur et des autorités locales. 283 991 postes pédagogiques, répartis entre plusieurs spécialités, conformément aux besoins du marché du travail, ont été créés, a indiqué le ministre, exhortant par la même occasion le personnel du secteur et les stagiaires à améliorer la qualité de la formation et à fournir une ressource humaine apte à répondre aux défis de l'heure. En matière de nouveauté, il a évoqué les nouvelles spécialités introduites pour cette session, en tenant compte des priorités et des besoins formulés par les régions. C'est ainsi que l'on retrouve des spécialités en relation avec la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, l'artisanat, ainsi que l'hydraulique, l'environnement, les énergies renouvelables, l'industrie, la construction et les travaux publics, l'agriculture. L'introduction de ces nouvelles spécialités a été «pensée et conçue de sorte à améliorer le rendement du secteur et de ses prestations, et a nécessité la mobilisation de moyens considérables en terme de structures, d'équipements et de ressources humaines», ajoutant que «de nombreux projets, qui étaient gelés, ont été réactivés», a indiqué encore le ministre de la Formation professionnelle, qui abordera les conventions de partenariat signées avec des organismes et institutions à l'effet de rendre la formation professionnelle «plus efficace et plus performante et capable d'accroître les opportunités et les offres d'embauche en faveur des stagiaires». Tout comme cette convention de partenariat signée entre la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Béjaïa et l'Académie nationale de sécurité routière, à travers son bureau de Béjaïa. La présente rentrée verra, par ailleurs, la mise en service de trois établissements de formation (un Institut national spécialisé dans la wilaya d'Oran et deux centres de formation et d'apprentissage dans les wilayas d'Oran et de Médéa). Accompagné du wali et du président de l'Assemblée populaire de wilaya, le ministre a inspecté les conditions de formation des stagiaires au niveau du Centre de formation professionnelle féminine Saïfi Zaïnab, dans la commune de Béjaïa. Il a souligné, tout en répondant aux préoccupations des animateurs du centre, que le secteur cherche à se structurer et à se moderniser. Au cours de son périple, le membre du gouvernement a remis des décisions de bénéfice de prêts de l'Agence nationale d'appui à l'entrepreneuriat et de développement (Anade à aux diplômés du secteur. Il a été procédé à l'inauguration de l'exposition organisée par la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de Béjaïa, au niveau de la Maison de la culture Taos Amrouche. Ce salon de la formation et de l'enseignement professionnels a regroupé les différentes disciplines professionnelles des centres de formation, avec la participation de 14 wilayas. Le ministre a achevé, hier, sa visite en inspectant le centre de formation au tourisme et à l'hôtellerie, à Aokas.