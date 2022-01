Conformément aux récentes instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, adressées aux walis à travers le pays, pour contourner tous les obstacles bureaucratiques et les atermoiements pour lever les restrictions sur les projets d'investissement bloqués, les pouvoirs locaux de la wilaya d'Annaba viennent de débloquer plusieurs projets d'investissements, a rapporté la wilaya sur sa page Facebook. Selon la même source, des solutions appropriées ont permis de régler les problèmes de projets d'investissements achevés, en attendant une régularisation définitive, dans le cadre des lois de la République. Soulignons que, la nature des contraintes levées se rapportent en majorité à la non-conformité du permis de construire et la construction sur des terres agricoles. La portée de la démarche est de permettre la concrétisation de ces projets afin de contribuer à la construction d'une nouvelle économie nationale, créatrice de richesse et d'emplois pour les jeunes. À cet effet, pas moins de 17 investissements achevés ont été pris en charge par la cellule d'écoute et d'accompagnement des investisseurs d'Annaba et ont bénéficié d'autorisations d'exploitation exceptionnelles, devant leur permettre la concrétisation de leurs projets et entrer en exploitation, dans le but de développer l'investissement au niveau local. Dans le détail, la même source fait état de plusieurs secteurs d'activités dont l'industrie et l'agriculture ainsi que les activités secondaires en rapport avec ces deux domaines. Il s'agit, entre autres, de la production de tubes en acier, production de verre et la transformation d'aluminium, industrie des matériaux de construction et production industrielle de produits en béton et l'industrie du meuble de cuisine ainsi que la production alimentaire, le stockage de céréales,l' abattoir de volailles. Selon les précisions apportées, ces projets d'investissement sont implantés au niveau des zones industrielles de la wilaya d'Annaba. Il est à souligner que la levée des contraintes et la remise d'autorisations exceptionnelles pour la concrétisation des projets viennent à point nommé car, la démarche est appelée à résorber le chômage à Annaba, avec la création de centaines de postes de travail directs. Pour rappel, depuis sa mise en place, en août 2020 et jusqu'à la fin décembre 2021, la cellule d'écoute des investisseurs, présidée par Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, a levé les contraintes pour 445 projets d'investissement bloqués pour différentes raisons.