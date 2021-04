Plus de 12 milliards de dinars, destinés à l'achat de vaccins, anti-Covid-19, ont été débloqués par l'Etat, informe un décret présidentiel publié au Journal officiel n° 30.

Il s'agit du décret présidentiel n° 21-143, signé le 15 avril par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

En vertu de ce texte, «il est ouvert, sur 2021, un crédit de 12.737.461.000 dinars, applicable au budget de fonctionnement du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et au chapitre n° 44-07: Contribution exceptionnelle à l'institut Pasteur d'Algérie, (IPA) au titre de l'achat, pour compte de l'Etat, du vaccin anti-Covid-19.»

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane avait assuré à maintes reprises qu'une enveloppe financière «importante» sera allouée à l'opération d'achat de vaccins. En effet, l'Algérie a entamé, fin janvier sa campagne de vaccination suite à la réception du premier lot du vaccin Spoutnik V. D'autres quantités ont été reçues, en février et mars, de ce vaccin russe mais aussi des vaccins britannique AstraZeneca et chinois Sinopharm. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, avait affirmé que la campagne de vaccination contre la Covid-19 «s'accélèrera» en avril courant, avec la réception

de 920.000 doses du vaccin Spoutnik V.