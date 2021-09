La talentueuse auteure, Yousra Mouloua, convoque dans une tragédie en cinq actes, écrite dans une approche poétique, les quatre plus grandes reines de l'histoire de l'Égypte antique, soit Cléopâtre, Hétéphérès, Hatshepsout et Néfertiti dans un récit palpitant dont la chute est résumée par le titre de l'oeuvre. Et ce, pour raconter l'histoire de l'émancipation de la femme à travers la plus haute des civilisations antiques.

Pour en savoir plus, une séance dedédicace se tiendra samedi 25 septembre à partir de 16h00 par l'écrivaine Yousra Mouloua.

Une lecture est prévue à 17h00. Soyez nombreux à la galerie d'art Le Paon, sise au Centre des arts, Office Riadh El Feth, niveau 108.