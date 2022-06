Le public est convié à un voyage à travers l'histoire des monnaies anciennes des pays participant aux Jeux méditerranéens d'Oran 2022, à l'occasion d'une exposition qui se tient depuis mardi au Musée public national «Ahmed Zabana» de la ville. Cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de l'Indépendance nationale et de la Fête de la jeunesse, comprend des photos reproduisant dix-huit pièces conservées au sein de cet établissement muséal, dont deux en cuivre et en argent frappées dans les années 1823 et 1840, datant de la période de l'Emir Abdelkader.

Le visiteur de cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 5 juillet prochain, découvre ces monnaies, qui datent du 18e siècle, pour certains pays participant à cette manifestation sportive, comme l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Syrie, le Liban, l'Egypte, la Turquie, l'Espagne, le Portugal, la France et la Grèce, ainsi que Saint-Marino, l'Albanie, la Serbie, la Principauté de Monaco et d'autres. Ces photos mettent en évidence une description précise de l'avers (côté face) et du revers (côté pile) des pièces exposées, qui représentent dix-sept pays du Bassin méditerranéen et d'autres indications sur le nom du souverain, la date et le lieu de frappe, le nom de la pièce et le type de métal dans lequel elles sont fabriquées, dont la plupart sont en cuivre, en argent et en bronze. Parallèlement à cette exposition, une deuxième exposition a été mise sur pied, qui comprend treize photos des monuments historiques d'Oran et des ouvrages sur les géographes et les écrivains qui ont fait la chronique de cette ville, considérée comme le joyau de la Méditerranée.