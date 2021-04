Sur initiative de l'ambassade d´Espagne en Algérie et l'institut Cervantes d´Alger, une exposition collective intitulée «Argelia Mallorca. Art Connection» se tient actuellement au niveau de la salle des Actes de l´institut Cervantes d´Alger. Elle est visible jusqu'au 28 avril.

Une dizaine d'artistes plasticiens entre espagnols et algériens exposent leurs oeuvres d'art à prédominance picturale.

L'art abstrait se taille la part du lion. Saïd Rahmani expose en acrylique sur toile des tableaux colorés où l'on peut distinguer le plus souvent un espace fermé, à l'intérieur on peut distinguer, soit une chaise, une table, des fleurs, un mur ou un par terre de carreaux.

Des fragments d'intérieur qui témoignent d'une vie tout en couleurs, qui respirent la fraicheur. Mariona Obrador a, quant à elle, choisi la technique de l'estampillage pour mettre en relief les différentes parties qui composent le tronc d'arbre, ces cercles qui tournent à l'infini et témoignent de l'âge de l'arbre. Ce sont neuf tableaux en estampes noires sur feuilles banches, le tout mis sous verre, qui s'offre à l'oeil du visiteur.

Xisco Barcelo a, quant à lui, employé la photomontage pour exprimer les différents morceaux qui composent le poisson dans une série de visuels assez énigmatiques.

Mer et soleil

Hadia Hadjres a, quant à elle, utilisé l'huile sur toile pour peindre des portraits de femmes en style semi-abstrait, des femmes aux traits peints au couteau, où l'on peut apercevoir deux types de femmes dans deux tableaux accrochés l'un à côté de l'autre, dont l'un dévoilant une femme moderne et dans l'autre deux femmes portant un «hayek».

Khalissa Souissi a employé l'acrylique sur toile pour peindre des tableaux assez sombres et énigmatiques rehaussés de quelques éclaircies, par des touches de jaune, bleu et rose dilués sur du gris fumé. De la peinture qui s'éclaire, laissant deviner par certains endroits des flashs de lumières qui jaillissent de nulle part.

Ses peintures donnent l'impression de voir la terre fusionner avec des touches de couleurs claires, diluées dans un espace rugueux parfois où l'on devine des failles de plis et de crevasses.

Mourad Abdelaoui a choisi lui aussi l'acrylique pour faire de sa sensibilité d'artiste sur des tableaux de grands formats. Pour lui, seule l'émotion, que peuvent procureur ses peintures, compte.

Des couleurs et des formes

Le message importe peu. Néanmoins, lorsqu'on regarde bien ces tableaux, l'on parvient à déceler quelques carrés qui laissent à entrevoir symboliquement la porte d'entrée qui va vers son imagination sensitive, flanquée dans un autre tableau d'un monolithique rouge vaporeux qui fond dans le clair obscur du tableau.

Une sorte d'échancrure dans l'âme ou une blessure qui rappelle l'aspect sensible de l'artiste.

Chafa Ouzzani, a également choisi l'acrylique sur toile pour exprimer ses sensations à travers trois tableaux aux couleurs bien chaudes.

L'artiste semble peindre la ville et son agglomération en dessinant des carrés ou des cercles qui cohabitent entre eux dans une fusion harmonieuse. Des compostions organique qui laissent libre court à son imagination avec toujours ce souci de l'équilibre esthétique. Miguel Sébastien peint des portraits qui expriment, selon lui, la notion de solitude. Ce sont le plus souvent des visages aux yeux baissés, au regard fané, seulement des visages, ou carrément dans des postures notamment, allumant une cigarette ou dans un café en train de se morfondre, la tête baissée, le coude sur la table en se tenant la tête...

Que de propositions artistiques en somme et des choix de formes et d'inspirations qui attachent le regard autant qu'ils questionnement notre environnement et invitent à la réflexion pour certains de ces tableaux.

Une belle exposition en somme, qui vaut le déplacement.