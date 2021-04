La Maison de la culture «Aissa Messaoudi» d'Ain Témouchent oeuvre à créer un prix «Syphax» du court métrage dans le cadre de la manifestation «journées d'Aïn Témouchent du cinéma amateur», prévue en juin prochain, a fait savoir mardi dernier le directeur de cet établissement culturel.

Le prix vise à officialiser les journées d'Aïn Témouchent du cinéma amateur, dont la première édition sera organisée dans le but d'attirer de jeunes réalisateurs amateurs du court métrage et de créer un espace de compétition et de formation dans le même domaine, a souligné Mohamed El Amine Mekkaoui. Les organisateurs de la manifestation aspirent à promouvoir le patrimoine culturel et historique du sanctuaire royal de Syphax situé dans la wilaya, dans une perspective de tourisme culturel, à travers des supports publicitaires dont l'industrie cinématographique, selon la même source. Les organisateurs des journées d'Aïn Témouchent du cinéma amateur prévoient une participation de plus de 150 jeunes réalisateurs amateurs de différentes régions du pays avec des courts métrages de 36 minutes. Des ateliers de formation dans ce domaine seront organisés et encadrés par des spécialistes. Un jury composé de cinéastes devra évaluer l'opération de sélection de 15 courts métrages pour les présenter au public et décerner le prix Syphax du court métrage, a-t-on conclu.