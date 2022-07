Le Palais de la culture Moufdi Zakaria abrite, actuellement et ce jusqu'au 13 août, une exposition italienne, ntitulée «Univers Olivetti,la communauté comme utopie». Le vernissage s'est déroulé samedi, en présence de Soraya Mouloudji ministre de la Culture et l'ambassadeur d'Italie à Alger, Son Excellence Giovanni Pugliese. Après Lisbonne, Madrid et Berlin, l'expo atterrit cette fois en Algérie. À noter que la designer Feriel Gasmi Issiakhem a été nommée médiatrice de l'exposition pour cette étape. Antonia Grande, directrice de l'Institut culturel italien nous indiquera lors du vernissage que cette «expo de marque vient clôturer un semestre très riche en activités culturelles, marquant aussi les très bonnes relations entre l'Algérie et l'Italie dans une année qui est très importante pour les Algériens quant à la célébration du soixantième anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.». Et de souligner: «Depuis la visite de votre chef d'Etat, en Italie il y a eu un élan supplémentaire. Les relations étaient déjà bonnes, mais il y a eu un élan très fort. On n'arrête pas de notre part d'apporter au public algérien de la qualité dont cette grande exposition qui porte sur ce grand entrepreneur Olivetti qui a vraiment changé la façon de penser l'entreprise en Italie car il était attentif au bien-être des ouvriers. Il a marqué non seulement la notion d'entreprise en Italie, mais aussi notre culture générale. Il est connu pour avoir lancé la machine à écrire. Beaucoup d'objets ont été aussi fabriqués dans l'entreprise d'Olivetti..;» Et d'ajouter: «il était un visionnaire. Il a su s'entourer par de grands architectes et de designers qui faisaient, notamment les affiches..il avait une vision moderne sur la ville qui figure maintenant sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

L'exposition est visible pendant quatre semaines. On va essayer de la prolonger encore. Il y aura des visites guidées pour tous ceux qui sont intéressés, entre les architectes, designers, les étudiants. D'ailleurs, on a lancé un protocole de partenariat avec l'Epau. On s'attend à ce que le public et les experts viennent et apprécient l'expo».

Un entrepreneur visionnaire

Pour sa part, l'ambassadeur d'Italie,. Giovanni Pugliese, nous affirmera que cette expo a fait le tour du monde. «Nous tenons beaucoup à cette expo. Elle est très belle. Elle porte sur un modèle de technologie d'Olivveti qui est un modèle social très important... C'est un modèle qui a eu beaucoup de succès. Cela renvoie à une très belle histoire de l'industrie italienne qui combine, la technologie, le business, mais aussi une raison sociale communautaire très forte.» et d'ajouter: «La plus grande partie de l'économie italienne est faite par les petites et moyennes entreprises et donc par ce caractère très familial de la société. Ces petites et moyennes entreprises sont présentes à 90% dans le monde. Il y a une empreinte très forte de la famille et des entrepreneurs italiens. Olivetti est un très bon exemple de cela». Evoquant la coopération algéro-italienne, le diplomate a estimé que des efforts ont été consentis ces deux dernières années pour «une meilleure connaissance de l'Algérie et de l'Italie.

L'Algérie est un grand pays d'Afrique. C'est un pays stratégique pour l'Italie, mais il y a un manque de connaissance de ce qu'est l'Algérie.». Et de souhaiter: «On espère voir une ouverture majeure vers une amélioration du climat d'affaires qui puisse ramener plus d'entreprises italiennes, ici, pour qu'on puisse travailler ensemble au développement de nos deux pays, mais aussi à la stabilité économique et politique de la Méditerranée. Parce que l'Italie et l'Algérie sont des pays très proches. Il y a un très grand potentiel et ce dernier passe par la culture aussi».

Du design à l'économie

Et d'observer en ce sens: «Il y a bien entendu des projets de coopération au niveau de l'archéologie et du patrimoine. Nous allons signer des mémorandums dans le cadre du secteur du patrimoine culturel, mais aussi cinématographique.» L'expo «Univers Olivetti, la communauté comme utopie», fait partie aussi de ces moyens de rapprochement culturel entre les deux pays. Elle témoigne aussi de l'impact du design dans l'économie d'un pays. Scindée en trois sections, «Univers Olivetti» consacre une partie à la chronologie de l'usine Olivetti, considérée comme moteur du développement politique et économique de la ville. Le côté «Culture et Image», est en valeur le rôle d'Adriano Olivetti dans la culture italienne et la promotion, la production et les commandes qui ont permis au code visuel d'Olivetti d'être reconnu comme une «figure pionnière» des arts graphiques du XXe siècle. «Ville politique et société», met en avant, quant à elle, «les relations entre l'action d'Olivetti dans les secteurs de l'industrie et de l'urbanisme et les instruments qu'il a utilisés, en termes d'architecture, de sa présence sur le territoire et de sa capacité à allier pensée visionnaire et concrétisation politico-administrative».

Des photos accompagnent ce projet qui associe quatre photographes italiens. Les photographies en grand format de Luca Campigotto, Claudio Gobbi, Francesco Mattuzzi et Valentina Vannicola portent sur le thème d'Ivrée, ville industrielle du XXe siècle, classée patrimoine mondial par l'Unesco en 2018. Conçue entre 1930 et 1960 par des urbanistes et architectes italiens, cet ensemble architectural abrite des bâtiments de la firme Olivetti, et exprime une «vision moderne de la relation entre la production manufacturière, le bien-être, l'urbanisme et l'architecture». À noter que toute l'expo est contenue dans cinq caisses qui une fois démontées et déployées, forment la «scénographie» de l'expo! Une expo éco-responsable qui allie le génie, l'art au design intelligent qui pense l'environnement et à la biodiversité dégradable.