A l'occasion du 3e anniversaire de sa disparition (17 novembre 2018), l'exposition qui regroupe à la galerie Baya une centaine d'oeuvres de Salah Hioun, ainsi que des portraits du défunt réalisés par ses amis artistes... Le Palais de la culture Moufdi-Zakaria abrite depuis dimanche une exposition dédiée à l'artiste plasticien Salah Hioun, à l'occasion du 3e anniversaire de sa disparition (17 novembre 2018). L'exposition qui regroupe à la Galerie Baya une centaine d'oeuvres de Salah Hioun, ainsi que des portraits du défunt réalisés par ses amis artistes, a été inaugurée par la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal. À cette occasion,Wafa Chaâlal a précisé que les oeuvres exposées reflètent la valeur de cet artiste qui a fait honneur à l'Algérie par ses créations. Cette exposition se veut un hommage au défunt qui a enrichi par ses oeuvres le monde des arts plastiques, a-t-elle ajouté. Plusieurs artistes plasticiens amis du défunt ont assisté au vernissage de cette exposition qui se poursuivra jusqu'au 11 décembre. Salah Hioun a entamé son parcours artistique au milieu des années 1960 en participant, pour la première fois, à une exposition collective en 1965 au sein de l'Union nationale des arts plastiques. Il a suivi une formation académique à l'Ecole des beaux-arts d'Alger, mais aussi en France, ce qui lui a ouvert des horizons et lui a permis de découvrir les différents courants et écoles artistiques dans le monde. Salah Hioun s'est véritablement distingué en tant qu'artiste vers la fin des années 1960, après sa première exposition individuelle qui a eu lieu en 1969. En 1983, il obtient le Premier Prix du concours «Grand prix d'Algérie des arts plastiques». Il a réalisé des fresques historiques pour le Musée de l'armée et a également exposé ses oeuvres dans plusieurs galeries.