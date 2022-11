Depuis qu'il a commencé sa carrière de peintre à la fin des années 80, l'artiste multidisciplinaire bruxellois HAMSI Boubeker s'est fait connaître dans le monde entier pour ses peintures lumineuses, colorées et chaleureuses. Des oeuvres qui évoquent le folklore et la culture de sa région natale, la Kabylie, une région côtière montagneuse du nord de l'Algérie, telle qu'il l'a vue dans son enfance. Cependant, avant de commencer à exposer ses toiles pleines de vie dans des centres d'art, des galeries et des musées à travers l'Europe et l'Afrique du Nord, le premier amour de Hamsi était la musique folklorique. Entre 1979 et 1988, il a sorti une série de singles et d'albums magnifiques, notamment Le Chant des profondeurs, sorti initialement sur disque en 1988. Trois décennies et demie après sa sortie initiale, Frederiksberg Records est heureux de présenter la première réédition officielle du Chant des profondeurs. Mélange enivrant de musique traditionnelle berbère de la région de Kabylie, de «chansons à boire, de musique irlandaise, de musique folklorique bretonne et de jazz», les huit chansons que Hamsi présente sur Le Chant des profondeurs puisent profondément dans les traditions kabyles que les femmes de sa famille maintiennent vivantes depuis des générations. «Il était nécessaire de produire cet album, de faire voyager ma musique et les messages des textes pour que les gens découvrent que tous les humains sont semblables», explique Hamsi. «Les Chant des profondeurs est une ode à la liberté, à la paix et à la fraternité». Musicien, conteur, peintre, écrivain et poète, Hamsi Boubeker est né le 22 avril 1952, à Béjaïa, petite ville portuaire méditerranéenne de Kabylie. Il grandit pendant la guerre d'Algérie dans une famille de onze enfants et trouve son réconfort dans le chant polyphonique et le multiculturalisme de Béjaïa. En 1963, après l'indépendance de l'Algérie, Hamsi devient choriste au conservatoire de musique de Béjaïa. Il étudie les chants populaires kabyles, andalous et arabes avant de se rendre à Alger pour parfaire sa formation. Dans la capitale algérienne, il apprend à jouer de la guitare, rejoint une chorale de jeunes et perfectionne son style de chant romantique et nostalgique.

Après avoir terminé ses études et son service militaire obligatoire, Hamsi devient l'assistant du célèbre écrivain, anthropologue et linguiste algérien Mouloud Mammeri. Pendant qu'il travaillait pour Mouloud, ils ont voyagé dans tout le pays pour collecter des chansons folkloriques anciennes, dont certaines inspireront plus tard la musique de Hamsi. Il enseigne également le français à Alger jusqu'en 1979, date à laquelle il se rend à Paris pour enregistrer ses premiers singles, «Afus Deg Gfus» et «Listiamar» pour le label Azwaw. Cette année-là, il visite également la Belgique pour la première fois et est immédiatement séduit par le charme et l'accueil de ce pays. En 1980, il s'y installe définitivement et s'installe à Bruxelles. Cinq ans plus tard, Hamsi enregistre son premier album «Chante les Berbères de Kabylie» et commence à participer à de nombreuses émissions de radio et de télévision nationales. Il contribue ainsi à faire découvrir à la Belgique la musique folklorique de son pays, belle et mélancolique, tout en étant acclamé par la presse locale. Ayant vécu la guerre d'Algérie en direct pendant son enfance, Hamsi s'est engagé dans le mouvement antiraciste à Schaerbeek, un quartier multiculturel de Bruxelles. C'était une époque où les groupes d'extrême droite étaient très actifs en Belgique. Dans ce contexte, Hamsi s'est engagé dans l'activisme et a régulièrement participé à des concerts pour protester contre la guerre, les armes nucléaires et le racisme. Selon ses propres termes,

«Mes chansons sont des armes qui ne tuent pas, mais apportent la vie». En 1988, Hamsi sort son deuxième album, Le Chant des profondeurs.

La même année, il entame sa carrière de peintre, exposant pour la première fois en 1989 au Musée Charlier de Bruxelles. Au cours des décennies qui ont suivi, Hamsi a également écrit des livres pour enfants, des poèmes et des catalogues d'art et a participé à l'organisation de projets de solidarité internationale, utilisant sa créativité pour lutter pour la paix et un monde meilleur.

En 2008, il a été chargé de décorer la station de métro Lemonnier à Bruxelles et a été fait Officier de l'Ordre de la Couronne par le Royaume de Belgique pour son travail artistique et humanitaire. Quatorze ans plus tard, Hamsi continue de partager ses messages de paix, d'harmonie et de tolérance en tant que peintre, écrivain, poète, musicien et conteur. En 2022, il a préparé un nouveau projet artistique intitulé «Les Mains de l'Espoir», qui, une fois achevé, fera du métro Lemonnier la seule station de tramway au monde dédiée à la paix.