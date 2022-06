Ce rendez-vous culturel, tant attendu, se déroule en présence de dizaines d'écrivains, venus des quatre coins du pays ainsi que de nombreux éditeurs parmi les plus importants et actifs du pays.

La première journée a été marquée par un hommage émouvant rendu à la regrettée poétesse et écrivaine Amina Mekahli, qui nous a quittés il y a quelques semaines.

D'ailleurs, ce Salon du livre est dédié à la mémoire de Amina Mekahli. En plus des séances de vente-dédicace animées par de nombreux écrivains, la première journée du Salon du livre de Boudjima a donné lieu à la tenue de conférences dont celle animée par l'auteure Tassadit Yacine sur Mouloud Mammeri, en marge de la présentation de son livre «La face cachée de Mammeri» (éditions Koukou). Cette maison d'édition a, en outre, choisi la tenue de ce salon pour commercialiser pour la première fois le nouveau livre de Salem Chaker intitulé:

«Berbères aujourd'hui et demain».

À la mémoire d'Amina Mekahel

Le stand des éditions Koukou a abrité une séance de vente-dédicace avec l'écrivaine Ferroudja Ousmer pour son roman «Derrière les larmes de ma grand-mère».

De son côté, l'écrivain et réalisateur Ali Mouzaoui a animé une conférence dont le thème a trait à l'adaptation des romans au cinéma. Il y a lieu de rappeler que de nombreuses autres conférences sont au menu de ce Salon du livre à l'instar de celle d'Ahmed Tessa et Ali Mokrane dont le thème est: «Ddéveloppement durable, processus de valorisation de l'espace local».

Une autre conférence sur la place du libre penseur en Algérie, est annoncée avec l'historien et écrivain Younès Adli.

Pour aujourd'hui, dernière journée du Salon du livre de Boudjima, les organisateurs ont programmé une conférence-débat avec les auteurs Brahim Tazaghart et Mohamed Sari sur le thème «Ecrire, traduire et éditer en trois langues, tamazight, arabe et française».

La dernière communication est prévue au cours de cette après-midi. Elle sera animée par Yassine Telmali et Abderrezak Dourari. Elle abordera la question des langues en Algérie, depuis l'indépendance.

Une grande participation de maisons d'édition

Au volet des présentations de livres par leurs auteurs, on prévoit, pour aujourd'hui, l'écrivain Lounès Ghezali dont le troisième roman, intitulé «La dernière escale» vient tout juste de paraître chez les éditions Frantz-Fanon.

Un autre livre, «Sur les traces des Kabyles exilés en Tunisie» sera présenté par son auteure Farida Sahoui. Pour sa part, le réalisateur Mohamed Iftissen animera une rencontre aujourd'hui, sur son livre «Une saga algéroise, sur le fil du rasoir». Cette septième édition du Salon du livre de Boudjima a vu la participation de grandes maisons d'édition comme Casbah, Dalimen, Barzakh, Apic, Identité, La pensée, Imal, El Ibriz... Il y a lieu de rappeler que ce salon se tient une semaine après celui qu'a abrité la localité d'Ath Yanni et qui a été couronné d'un grand succès grâce? notamment à une grande participation de la part des écrivains ainsi que de par l'implication des éditeurs de livres qui ont répondu présents à l'invitation des organisateurs.