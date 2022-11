L'ambassade d'Italie en Algérie et l'Institut culturel italien d'Alger lancent la VIIe édition de la Semaine de la cuisine Italienne dans le monde, qui se tiendra du 14 au 20 novembre 2022 avec un riche programme.

En effet, le 14 novembre l'Institut culturel italien d'Alger accueille à partir de 19h30 une rencontre autour de l'alimentation entre convivialité, santé et durabilité, avec diner à l'Institut culturel italien d'Alger (sous réservation sur [email protected]). Le lendemain, l'Institut culturel italien vous convie à partir de 14h à un séminaire sur l'alimentation, qui sera animé par Mme Federica Sparascio, biologiste, nutritionniste et agrichef CIA. Sa communication portera sur «L'alimentation de la santé: tradition méditerranéenne, recherche scientifique et protection de l'environnement». Pour sa part, l'hôtel Ibis d'Alger accueillera à 19h00 la manifestation «À la découverte des saveurs italiennes en Algérie». Il s'agit d'une semaine culinaire marquée par les saveurs italiennes avec l'utilisation d'ingrédients locaux.

La cheffe italienne Eleonora Andriolo (ambassadrice du Goût) accompagnera les chefs algériens de l'hôtel pour la préparation du menu de la semaine (payant). Cette semaine comprendra aussi une exposition de photos, livres et matériel d'information sur le Made in Italy. Le 16 novembre l'Institut culturel italien d'Alger accueille à partir de 16h00 une rencontre autour des «Cuisines italiennes, identités méditerranéennes». Il s'agit d'une réflexion sur la mobilité des aliments et des personnes entre les nombreux rivages de la mer, mais aussi sur les identités liées à l'alimentation. (projet avec l'université des sciences gastronomiques de Pollenzo: webinaire - Prof. Gabriele Proglio). La rencontre sera suivie d'une dégustation à partir de 18h00.

Le 17 novembre l'Institut Culturel Italien d'Alger accueille à 14h00, un nouveau séminaire sur la nutrition des réfugiés Sahraouis avec la participation de la cuisinière sahraouie Mme Haha et accompagnement de la cheffe italienne avec dégustation des plats typiques sahraouis.

Le 18 novembre l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration d'Alger accueillera une master- class sur le Risotto. Le 19 novembre une soirée de gala sera animée à la Résidence de l'ambassade d'Italie avec préparation du menu par la cheffe italienne aidée par les meilleurs étudiants ayant participé à la master-class à l'Eshra (uniquement pour ceux qui recevront l'invitation). Enfin le 20 novembre l'Institut culturel italien d'Alger organisera à partir de 11h00 une présentation de la vidéo sur la cuisine italienne par les étudiants d'italien de l'université de Blida.