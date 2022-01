Babzman ainsi que les Éditions Amador viennent de publier leur nouveau livret Tarikhna dont le premier volume est consacré aux «Femmes dans l'histoire de l'Algérie». Il est présenté dans la préface comme «Un livret qui dévoile les parcours choisis de quarante femmes d'exception à travers l'histoire, l'art ou encore la science, afin de leur rendre hommage, mais, surtout, de rétablir une terrible inégalité en les intégrant pleinement dans le récit historique.» Et l'éditeur d'affirmer: «Femmes dans l'histoire de l'Algérie», est le premier livret d'une série de sept publications portant sur l'histoire de notre pays». Les livrets Tarikhna revisitent l'histoire algérienne à travers des thématiques choisies, offrant un récit ludique, original et éducatif, d'un format mini et aux illustrations inédites pour valoriser et faire connaître les aspects les moins connus de notre histoire. La collection Tarikhna est conçue et dirigée par Amal Rougab et Mira Gacem, et éditée par la maison Amador.»Et de préciser: «Rendre visible l'histoire des femmes, c'est rétablir le récit d'une moitié de l'humanité, restée dans l'ombre et l'oubli des siècles durant.» Et de citer les noms de Tin Hinan, Lalla Fatma N'soumer, Lalla Zineb, Djamila Bouhired, Taos Amrouche ou encore Amel Zouani... qui sont «Souvent méconnues, parfois ignorées par l'histoire, ces femmes illustres ont pourtant laissé bien plus qu'un nom célèbre à la postérité. Elles sont reine, meneuse d'hommes, résistante, artiste ou encore briseuse de tabou. Mais qui sont- elles réellement? Quel est leur parcours et quel héritage ces figures emblématiques de l'histoire algérienne nous ont laissé?» se demande t-on. Enfin, le livre est composé de plusieurs rubriques: « Les lalates» ou les femmes guerrières, «les femmes dans la résistance» durant la guerre d'Algérie, «les femmes dans l'art» et enfin les femmes du quotidien» dont beaucoup sont tombées au champ d'honneur suite aux années de terrorisme. À noter que Les livrets sont disponibles à Alger, en librairie (librairie générale d'El Biar, arts et lettres val d'Hydra, l'arbre à dire Sidi Yahya). Il sera bientôt en vente dans d'autres points de vente à Alger et dans les autres villes et en cours de distribution dans d'autres villes.