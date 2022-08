Le film algérien Soula, de Salah Issaâd, vient de remporter le prix Black Iris du meilleur long métrage arabe lors de la 3e édition du Festival international du film d'Amman - Awal Film, qui s'est achevée mercredi dernier. Un jury composé de la réalisatrice-scénariste Nadine Khan, journaliste, du critique de cinéma Luciano Barisone et de la romancière et dramaturge jordanienne Samiha Khrais a remis le Prix au réalisateur du film, en présence du prince Ali Bin Al Hussein et de la princesse Rym Ali. Il convient également de mentionner que le film devrait rejoindre la 26e édition du Festival du filmAvanca au Portugal, qui a débuté, le 29 juillet. Il s'agit de la 7e récompense du film depuis le début de sa tournée qui a débuté à la fin de l'année dernière. Soula a déjà remporté le Prix d'or du meilleur long métrage au Festival international du film oriental de Genève et une mention spéciale; Meilleure actrice pour son actrice principale Soula Bahri. Il a également reçu le Prix du meilleur long métrage et de la meilleure actrice (Soula Bahri) au festival du film arabe de Malmö en Suède, du meilleur film au festival international du film féminin de Beyrouth et du meilleur film au Festival du film afro-asiatique latino-américain à Milan.

La Jordanie marque le 5e hôte arabe du film, où il a été commercialisé dans sept villes marocaines, ainsi qu'en Arabie saoudite, au Liban et en Algérie avant cela. Etrennant sa première mondiale au Festival international du film de la mer Rouge, Soula a été acclamé par la critique. Le critique de cinéma Tarek El Shinnawi l' a qualifié de «le cri d'une femme» ajoutant que «la performance de l'actrice principale, Soula Bahri, était frappante».

Le film a également rejoint le Golden Apricot International Film Festival. Soula est l'histoire d'une mère célibataire dont le père l'a expulsée, la laissant sans abri avec son bébé.

Soula se retrouve à passer d'une voiture à une autre avec d'autres personnes tout en cherchant un endroit sûr pour passer la nuit. Tout au long d'une nuit pleine d'événements malheureux sur les routes d'Algérie, Soula fait de son mieux pour changer son destin, mais le destin prend une autre tournure.

Écrit, réalisé et produit par Salah Issaâd, Soula est co-écrit par Soula Bahri, dont l'histoire de la vie a inspiré le réalisateur à en faire un film et à laisser Soula jouer le rôle principal.

Le film est produit par Issaâd Film Productions (les trois frères Taqi Eldin, Abdelghafour et Salah Issaâd). Le film a comme acteurs principaux Soula Bahri, Idir Benaïbouche et Franck Yvrai. Mad Solutions assure la commercialisation et la distribution du film dans le monde arabe. Salah Issaad est un réalisateur algérien issu d'une famille d'éditeurs. Après avoir obtenu une licence (baccalauréat) en lettres et langues étrangères en 2008, il intègre la faculté de droit de Batna en Algérie. Il s'installe en France pour terminer ses études de cinéma pendant deux ans à l'université de Paris VIII. Par la suite, il intègre l'école audiovisuelle Arfis de Lyon, puis il finit par intégrer l'école d'usine de Villeurbanne, où il obtient son diplôme de réalisateur de cinéma. Salah a réalisé un long métrage et plusieurs courts métrages, où sa passion le motive à raconter des histoires qui apprécient les relations humaines. De plus, il aime explorer différentes formes narratives et genres cinématographiques comme le drame, la tragédie, les histoires inspirées d'événements réels, ainsi que les comédies.