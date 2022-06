«Sophonisbe, reine sacrifiée de Cirta» est le titre du film-documentaire dont l'avant-première est programmée pour la journée du 22 juin prochain à Tizi Ouzou. Cette avant-première, qui se tiendra à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, est organisée par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou en collaboration avec le Centre algérien du développement du cinéma (Cadc). Le film a été réalisé par le défunt Abdallah Touhami. Ce film documentaire apporte un enrichissement aux efforts fournis par les écrivains, les historiens et les cinéastes afin de faire connaître une époque très importante de notre histoire, celle de l'ère numide, très méconnue car pendant longtemps, le segment identitaire amazigh de l'Algérie, était censuré. Ce n'est que depuis une vingtaine d'années que la reconnaissance de l'amazighité de l'Algérie a fait un pas de géant, notamment après la reconnaissance de tamazight comme langue nationale puis comme langue officielle en 2016. Issue de la classe dirigeante carthaginoise, Sophonisbe née en 235 av.J-.C, est la fille du général Hasdrubal. Elle est projetée de manière dramatique sur la scène politique africaine à la fin d'un conflit qui opposa Carthage à Rome, résume-t-on dans le synopsis du film documentaire.

Diodore de Sicile fait d'elle le portrait suivant: «À une juste proportion de toutes les parties du corps et à leur parfaite harmonie, elle unissait la fleur de la jeunesse, une connaissance approfondie des lettres et de la musique, un esprit d'urbanité et de grâce». Le film documentaire se penche sur le destin de cette princesse quand elle était âgée de 20ans. «Cette jeune princesse, âgée d'une vingtaine d'années au moment des événements qui nous intéressent, ne s'imaginait pas qu'elle allait devenir un acteur influent dans le déroulement de la deuxième guerre punique et qu'on allait lui attribuer le rôle de garantie d'une relation entre alliés: Carthage et Syphax», rappelle-t-on. Certaines sources font savoir que Sophonisbe aurait été promise à Massinissa depuis leur jeune âge, conséquence d'une bonne relation entre le roi Gaïa et les dirigeants carthaginois. Sophonisbe, qui deviendra l'épouse du roi Syphax, sera le lien entre son époux royal et son père Hasdrubal. Ils sont unis pour le meilleur, mais surtout pour le pire: vers la fin de la deuxième guerre punique, lors de la bataille des Grandes Plaines, Syphax est capturé par Massinissa. Cette défaite sera dramatique pour Sophonisbe. Massinissa, qui entre dans Cirta pour récupérer son royaume, ne peut offrir à Sophonisbe comme gage d'amour que le poison qui la libère. Safanbaal, connue sous le nom de Sophonisbe, symbolise un patriotisme obstiné jusqu'au sacrifice suprême: la mort. Pour en savoir beaucoup plus, rendez-vous est donc pris pour la journée du 22 juin à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou où le spectateur aura droit à l'image et au son.