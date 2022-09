La Semaine du film cubain s'est ouverte lundi à Alger avec la projection du long métrage «Kangamba» dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et Cuba. Accueillie à la salle Ibn Zeydoun, cette manifestation s'inscrit dans le cadre des 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays, établies officiellement le 17 octobre 1962. Présent à la projection, l'ambassadeur de Cuba en Algérie, Armando Vergara Bueno,a affirmé que les relations diplomatiques algéro-cubaines, établies il y a 60 ans, seront célébrées à travers un programme d'activités culturelles incluant notamment, des projections de films. Il a souligné que «son pays et l'Algérie sont liés par des relations historiques d'amitié et de solidarité», rappelant, à ce propos, les visites d'Etat effectuées en Algérie par l'ancien président cubain, Fidel Castro, disparu en 2016, et du leader révolutionnaire Che Guevara. «Les films, programmés dans le cadre de cette Semaine, donnent un aperçu historique sur Cuba qui avait soutenu le peuple algérien dans sa lutte pour l'indépendance ainsi que les luttes de Libération nationale en Afrique comme l'Angola «, a-t-il encore rappelé. Sorti en 2008, «Kangamba» met en scène le combat des soldats cubains qui ont soutenu les forces loyales au gouvernement angolais en 1983. Réalisé par Rogelio Paris, ce long métrage de 96 minutes revient sur la bataille de Cangamba, une ville aux mains du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA) avec le soutien de Combattants internationalistes cubains, qui ont mené des combats contre les troupes armées soutenues par des assesseurs sud-africains. La Semaine du film cubain se poursuit jusqu'au 25 septembre avec au programme de six films qui seront projetés à la salle Ibn Zeydoun. «El benny», «Cuba libre», «Elpidio Valdès» et «José Marti, l'oiel du canari», portrait dédié à l'intellectuel, homme politique et fondateur du Parti révolutionnaire cubain, figurent parmi les films programmés dans le cadre de cette manifestation culturelle.