La semaine du court métrage, prévue du 1er au 7 décembre dans les salles du réseau de la Cinémathèque algérienne, accueillera six films traitant de différentes thématiques, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Coordonnée par le Centre algérien pour le développement du cinéma (Cadc), en collaboration avec le Centre algérien de la cinématographie (Cac), la semaine du court métrage présentera au public de cinéphiles six courts métrages algériens, à savoir, «Boumla» de Mohamed Yazid Yettou, «Tchebtchaq marikane» de Amel Blidi, «Winna» de Arezki Larbi, «Le kid d'Alger» de Hakim Traïdia, «El Waldin» de Maouchi Khellaf, et «Il reviendra» de Youcef Mehsas.

Les courts métrages seront projetés dans les cinémathèques, d'Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Béjaïa, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Béchar, Souk Ahras, Annaba et Alger qui accueillera en avant-première, les films «Boumla», «Tchebtchaq marikane» et «Winna» en présence de leurs réalisateurs.

Un cycle de deux projections par jour est prévu à des horaires différents qui varient, conclut le communiqué, selon la programmation de chaque salle.