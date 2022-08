L'Institut français d'Alger (centre-ville), accueille Samy Thiébault le 12 septembre prochain pour un concert exceptionnel, prévu à partir de 19h30.

L'artiste interprètera, en compagnie de ses musiciens, des titres de son dernier album Awé!

Il s'agit d' une suite directe de ses deux précédents albums «Caribbean Stories» et «Symphonic Tales». Enregistré en septembre et octobre 2019 aux studios de Frost School of Music (Miami, USA) et en septembre 2020 au Studio Ferber (Paris, France).

Awé marque la fin d'une trilogie pour Samy Thiébault. Bien plus qu'un simple métissage, Awé! renvoie encore une fois à cette fameuse

«créolisation» chère à Édouard Glissant et qui répond, selon le philosophe, au «chaos-monde» auquel il faut substituer «des pensées incertaines de leur puissance, des pensées du tremblement». «Le jazz est un inattendu créolisé», poursuivait Glissant, non pas un melting-pot mais une transformation où l'entremêlement des racines et des expériences crée de l'inédit. Même état d'esprit chez Samy Thiébault: «J'ai pris des éléments divers - musiques caribéennes, jazz moderne, classique, pour tenter un langage nouveau faisant écho à mon aspiration au vivre ensemble face au système qui nous gouverne». Samy Thiébault et ses musiciens feront (re)découvrir en effet, un jazz retravaillé pour véhiculer leur message.

À ce sujet, l'artiste entend créer un langage nouveau à partir d'éléments piochés tant dans les musiques caribéennes que dans le jazz moderne et classique.

Ses nombreux voyages aux quatre coins du monde et son ouverture aux différentes cultures lui ont permis d'avoir une aspiration du vivre-ensemble. C'est ce qui ressort à l'écoute de ses chansons.

Notons que le saxophoniste Samy Thiébault, sera en compagnie de Philippe Soirat à la batterie, de Gilles Naturel à la contrebasse et de Léonardo Montanan au piano.

Vous pouvez dès maintenant faire vos réservations à l'adresse suivante: [email protected]

Accès libre dans la limite des places disponibles.