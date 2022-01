Sous le thème «Afrah El Djazair», (Joies d'Algérie), la Maison de la culture Aïssa-Messaoudi de Aïn Témouchent organise du 15 au 18 février 2022 la quatrième édition du Salon national de la photographie. Ce salon s'adresse à tous les artistes et photographes. Ces derniers sont appelés à participer avec seulement quatre photos. Aussi, le règlement du concours stipule que les photos ne doivent pas comprendre de signature ni d'autre signe distinctif. Elles seront prises avec le zoom du participant lui-même. Un jury sera constitué par la Maison de la culture dont les décisions seront irrévocables. Celui-ci, se réserve le droit d'exiger à tout moment les dossiers des photos mises en jeu sous sa formule RAW afin de s'assurer de leur origine. Les trois premiers lauréats seront récompensés à juste titre avec la remise des prix d'une valeur respective de 30 000 DA, 20 000 DA et 10 000 DA en plus de la remise des attestations et des diplômes aux participants lors d'une cérémonie officielle qui sera organisée au niveau de la Maison de la culture Aïssa-Messaoudi. Aussi, la Maison de la culture se réserve le droit de garder les photos des lauréats.

Le participant doit s'engager à n'exiger aucune compensation matérielle en contrepartie de l'exposition de ses photos ou leur utilisation à travers les réseaux sociaux destinés à cette manifestation. La Maison de la culture se chargera de l'hébergement et de la restauration des participants qui résident hors wilaya, et ce, durant tout le long de la manifestation.

Les participants à ce Salon national peuvent envoyer leurs fichiers d'inscription ainsi que les photos par fax ou par email à l'adresse électronique suivante: [email protected], et ce, au plus tard le 27 janvier 2022.