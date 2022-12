L'Institut culturel italien d'Alger organise du 12 au 15 décembre une série de projections de cinéma italien et algérien, avec au menu quatre docu-films lesquels avaient été présentés au Festival RIF-DOC, qui s'est tenu à Relizane du 23 au 26 novembre 2022. Cette sélection de films à pour but de promouvoir la culture du film documentaire auprès du public algérien, d'encourager les jeunes cinéastes à la production documentaire par un soutien théorique et pratique, de développer les échanges entre cinéastes algériens et internationaux, de renforcer les réseaux de professionnels du cinéma et de stimuler le débat sur les enjeux économiques, culturels et esthétiques du cinéma documentaire. Au programme ainsi le lundi 12 décembre le film «Isole» de Mario Brenta et Karin de Villers à 18h00. Le mardi 13 décembre place au film «La barca» de Luisa Izzo à 17h00 puis «Transumanze» d'Andrea Mura à 18h00. À noter que toutes ces projections seront suivies d'un débat avec le réalisateur/trice à distance.

Le jeudi 15 décembre sera projeté «143, rue du Désert» par Hassen Ferhani à 18 heures. Il est bon à noter qu'Andrea Mura, diplômé du Centro Sperimentale di Cinematografia (Centre expérimental de cinématographie), a réalisé plusieurs films documentaires, courts métrages et spots publicitaires en tant que réalisateur, opérateur et monteur, a pris part à divers festivals internationaux dont le Festival del Mediterraneo à Marseille, le Minority Film festival à Husum (Allemagne), Immagini e suoni dal mondo (Florence). Il est attiré par les traditions populaires, proches ou lointaines, qui trouvent souvent une place dans ses oeuvres en privilégiant les contaminations avec le contemporain et l'émergence de nouvelles perspectives. Actif tant dans le domaine de la fiction ainsi que du documentaire, il a réalisé plusieurs films - dont «Vermisat» (un premier long métrage tourné avec très peu de moyens qui a été considéré comme la révélation de l'année), «Jamais de la vie» « (« présenté à Cannes, Effetto Olmi (1982), «Robinson in laguna» (1985), tous deux présentés à Locarno, Maicol (1988) avec lequel il revient à la fiction avec l'histoire nocturne, métropolitaine, minimaliste et terrible d'une jeune mère et de son enfant de cinq ans qui obtient le prix «Film et Jeunesse» à Cannes. Karin de Villers, quant à lui est anthropologue et cinéaste belge. Il a réalisé son premier documentaire «Je suis votre voisin» en 1990, qui a remporté le FIPA d'Or à Cannes et est devenu un film culte dans son genre. Il poursuit dans cette veine avec Le Petit Château (1999), Comme je la vois (2001), Luc de Heusch. Une pensée sauvage (2007), qui continue d'obtenir une reconnaissance et des prix internationaux. Après avoir travaillé longtemps à la diffusion du cinéma belge au CBA (Centre de l'Audiovisuel de Bruxelles), elle enseigne aujourd'hui l'écriture de scénario de film et anime plusieurs ateliers et séminaires auprès de festivals, des écoles et des associations culturelles. Luisa Izzo, née à Monza, est diplômée en histoire du cinéma entre Milan, Turin et Paris. Elle a travaillé sur les documentaires SmoKings et Guardians of the Lights, s'occupant de la recherche et de la production pour les Rencontres cinématographiques de Bergame et les festivals de films Filmmaker. Enfin, Hassen Ferhani, cinéaste algérien, a fait ses débuts de réalisateur en 2006 avec le court métrage»Les baies d'Alger, qui a ensuite été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux. Il a ensuite réalisé un autre court-métrage, «Le vol du 140» (2008), dans le cadre d'un atelier documentaire organisé par La Fémis.