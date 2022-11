25 novembre 2022 à 19h, une conférence de Kamel Bouchama sur la vie et l'oeuvre de l'Émir Abdelkader, et ce dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance.

Avec la participation d'Ahmed Bouyerdene, universitaire, historien, auteur de plusieurs articles et ouvrages sur l'Émir Abdelkader dont «La guerre et la paix.

Abd el-Kader et la France» et «Abd el-Kader. L'harmonie des contraires», et Christian Delorme, auteur d'ouvrages sur l'Émir Abdelkader dont «L'Émir Abd el-Kader à Lyon». « La vie et l'oeuvre de l'Émir Abdelkader», est le thème de cette rencontre qui réunira de fins connaisseurs de ce sujet concernant une des figures de l'Histoire de notre pays et de notre «récent passé qui n'a pas encore prodigué tous ses enseignements», comme le souligne Kamel Bouchama. «Il faut dire l'essentiel sur un Homme qui doit être célébré par l'Histoire, par son pays et sa jeunesse, surtout. Cette jeunesse doit s'imprégner du riche parcours de cet homme aussi bien en Algérie et en Bilâd Ec-Shâm, là où il a vécu une bonne partie de sa vie», ajoute M. Bouchama.