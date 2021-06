La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda; a présenté, mercredi lors de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, deux projets de décrets exécutifs portant sur le prix du livre et la vente du livre en ligne, indique un communiqué des services du Premier ministre. Le premier projet de décret présenté par la ministre vise à garantir un prix unifié du livre et protéger le consommateur, car le grand public doit être informé du prix de vente du livre, a précisé la même source. Bien que l'éditeur et l'importateur soient libres de fixer le prix, ces deux derniers s'engagent à informer le public de ce prix. L'éditeur est tenu d'afficher le prix sur la quatrième page de sa couverture, tandis que l'importateur doit afficher clairement le prix du livre importé conformément aux dispositions contenues dans ce projet de décret, ajoute la même source. Lors de cette réunion, l'accent a été mis sur l'importance de clarifier la relation entre l'auteur, l'éditeur et le distributeur ainsi que l'encouragement de l'écriture et la traduction, car l'Algérie a fortement besoin d'opérer le changement escompté compte tenu de la situation actuelle du marché du livre. Le deuxième projet de texte a trait à la vente du livre en ligne, ce type de vente constituant un autre moyen de commercialisation du livre. La généralisation de cette procédure devra renforcer l'opération de distribution du livre en Algérie aussi bien en format papier que numérique. Ce texte vise à adapter le Code du Commerce électronique de 2018 à la loi relative aux activités et au marché du livre de 2015 en vue de protéger les éditeurs des opérations de piratage et de falsification. Des projets de décrets exécutifs et des exposés intéressant les secteurs de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de l'énergie et des mines, de la culture et des arts, des affaires étrangères, de la numérisation et des statistiques ont été examinés par le gouvernement lors de cette réunion.