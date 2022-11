Il s'agit de Tinnit composé de quatre artistes tous aussi talentueux l'un que l'autre. C'est à l'Institut français de Constantine que ces artistes: Mehdi Hachid, metteur en scène, Hacène Zemrani, musicien-compositeur, Youcef Bouzidi, musicien-compositeur, Nazim Ziad, musicien, se sont produits sur une scène qui convenait parfaitement à leur présentation en présence d'un public admirateur, à la recherche du nouveau. On dira de Tinnit que «c'est une plateforme de création alternative fondée en 2019 qui opère à l'intersection entre différents médiums des arts et des sciences, dans le but d'explorer le potentiel expressif offert par la fusion créative des technologies numériques émergentes et des méthodes analogiques transformées».

Depuis le début, a-t-on aussi souligné, «les recherches des membres de la plateforme se sont principalement concentrées sur la production d'installations et de performances capables d'engager profondément le public et d'amplifier l'impact émotionnel de la narration». Organisés en collectifs, les artistes fondateurs «ont pour ambition de créer des oeuvres qui inspirent les gens, repoussent les limites et recherchent de nouvelles interactions entre la lumière, le son, le temps et l'espace».

Le pari est réussi. Grâce à cet effort, leur musique chante les maux par les mots vifs et sensés. L'injustice, la pauvreté, le favoritisme, la tristesse, le chagrin et la déception ont plus de perception, traduisant ainsi une réalité par l'image et le la musique. Une musique riche où se mêlent des sons du saxophone, la batterie et la basse.Ça reste une oeuvre pluridisciplinaire, inédite, baptisée «Tinnit»» au nom de la déesse de la fertilité et la créativité. Les artistes ont offert au public une expérience à la fois sonore, visuelle et olfactive. En repoussant les limites de leurs arts et surpassant leurs ambitions, ces artistes se sont ouverts aux interprétations de chacun pour construire une oeuvre collaborative. Beaucoup d'humanisme et d'amour caractérisent cette musique visuelle qui, en fait, interprète l'âme de chaque artiste, ses envies, ses pensées et ses ambitions. On sent l'empreinte de chacun d'eux. Dans ce projet qui a pris naissance lors de la crise sanitaire, on découvre avec ces musiciens et artistes que la musique à travers ce visuel lance des messages, au profit de la paix, de la solidarité, mais aussi pour réveiller les consciences sur les maux que vit la société, les jeunes notamment, et les injustices au quotidien. En un mot, le public a découvert durant une heure de spectacle que Tinnit est une plateforme innovante qui s'est imposée sur la scène comme étant un nouveau style d'interprétation musicale.