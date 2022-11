La salle de spectacle de l'Institut français d'Alger accueille le jeudi 08 décembre de 19h30 à 20h30 «Taha», un monologue, écrit par Amer Hlehel, qui retrace la vie et l'oeuvre du célèbre poète palestinien Taha Muhammad Ali: La pièce n'est pas la tragédie d'un poète, mais plutôt le triomphe de sa vie, le parcours initiatique d'un homme qui n'a jamais cessé d'aimer...Le texte n'est pas, non plus, une version partisane du conflit israélo-palestinien, mais une forme singulière de récit où le contexte, sans disparaître, en tisse la trame. Taha retrace la vie et l'oeuvre du célèbre poète palestinien Taha Muhammad Ali. Les thèmes abordés dépassent les frontières de la Palestine et ont une portée universelle: la résilience, le «vivre ensemble»... Sur scène: un comédien, l'histoire d'une vie. Une ode à la paix. Le monologue est porté par le comédien Macha Sylvain. Pour assister au spectacle, il vous suffit de réserner vos places au mail: [email protected], en notant l'évènement ou date dans l'objet et corps du mail.