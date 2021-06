La manifestation des journées culturelles «La musique s'invite au théâtre» s'est ouverte lundi au niveau du hall du Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes, avec la présence remarquable du public et la participation d'une pléiade d'artistes et chanteurs et genres musicaux. Cette manifestation culturelle a vu à son ouverture une «gaâda» artistique dernier épisode de l'artiste Abbès Larkane et sa troupe, avec des morceaux musicaux qui ont ravi le public, qui apprécie la musique raï locale.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un extrait musical local du groupe «Tarab 22» sous la direction de l'artiste Mohamed Saâdi, qui a indiqué que sa troupe préserve toujours le patrimoine local et le genre musical de Sidi Bel-Abbès et procède à son développement et le diffuse à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à travers sa participation aux différentes manifestations artistiques.

Le programme de cet événement artistique, organisé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la musique, comporte également plusieurs activités et des tables rondes pour mettre en exergue le patrimoine immatériel et la musique locale, selon le directeur du Théâtre régional de Sidi Bel Abbès, Rachid Djerourou.

Le même responsable a indiqué que le TR de Sidi Bel-Abbès organise cette manifestation en coordination avec la direction de la culture du 21 au 25 juin en cours, avec la présentation de plusieurs programmes et activités artistiques dont une exposition artistique et culturelle et des représentations variées avec la participation de nombreux artistes, à l'instar de Dine El-Hananin Djahid et Amine Chenah, Nouri Amarna et l'humoriste Hamid Lahlou comme invité d'honneur. Le programme du lundi prévoit l'animation d'une soirée musicale variée, qui sera animée par le groupe «Raina Rai» sous la conduite de l'artiste Lotfi Attar.