La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a reçu, mardi à Alger, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Abdullah bin Nassir Abdullah al-Bassiri avec lequel elle a examiné

«les perspectives de renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la diplomatie culturelle», a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné «les perspectives de renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la diplomatie culturelle» et convenu de «la nécessité de renouveler l'accord conjoint de coopération culturelle qui lie les deux pays pour dynamiser les échanges culturels», lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont convenu également de «mettre en place des ateliers de formation conjoints dans plusieurs domaines liés au secteur de la culture et des arts, à l'instar du théâtre, du patrimoine, des bibliothèques, du livre et de la musique». À cette occasion, l'ambassadeur saoudien a remercié la ministre d'avoir donné son accord pour l'organisation de la Journée nationale du Royaume d'Arabie saoudite au Palais de la culture Moufdi-Zakaria le 25 septembre.