En publiant ce livre sur Matoub Lounès, l'écrivain Mohand Ouramdane Larab vient de réaliser l'un des rêves qu'il caressait depuis très longtemps. À maintes fois, l'édition de ce livre a été reportée pour plusieurs raisons.

La dernière cause a été la pandémie de la Covid-19 qui a poussé de nombreux hommes de culture à reporter la date de parution de leurs nouveautés. Cette fois-ci, c'est la bonne puisque le livre de Mohand Ouramdane Larab sur le Rebelle est désormais sorti. L'auteur a choisi la veille de la commémoration du 24ème anniversaire de l'assassinat du Rebelle pour la sortie de ce livre intitulé: «Matoub Lounès, symbole des Berbères» et préfacé par SmaÎl Medjeber, l'un des pionniers et des plus grands militants de la cause amazighe.

Les amoureux de Matoub Lounès pourront donc, grâce à ce livre paru aux Editions «Graine fertile», revisiter le Rebelle et faire des découvertes inédites sur l'artiste, le poète, le chanteur et le militant qu'il fut. C'est le cas par exemple du témoignage recueilli auprès de Mokrane Roudjane concernant la première expérience de Matoub sur scène. C'était pendant l'été de l'année 1970, raconte Mokrane, lors d'une fête de mariage en ajoutant que c'était au village de Timegnounin, dans le voisinage de Taourirt Moussa, localité natale du grand chanteur. «Il accompagna, comme tout novice, un aîné, le chanteur Tilwa en l'occurrence», rappelle le narrateur en précisant que, natif du même village, le vieux Tilwa excellait dans l'art musical et passait pour le Maître de bien de jeunes chanteurs de la région. Tilwa, était une école, un grand artiste qui aimait chanter les faiblesses et les souffrances de son époque, de son peuple, ajoute encore le témoignage de Mokrane, recueilli par Larab. Et Matoub Lounès n'avait que 14 ans: si jeune, il fit, pour la première fois, connaissance avec le public, une expérience des plus marquantes... Mokrane Roudjane livre aux lecteurs des détails croustillants et édifiants sur la première sortie artistique de cet «enfant» de 14 ans, sur scène, qui subjugua les présents.

Mokrane se souvient comme si cela datait d'hier:

«Timidement, collé à lui comme son ombre, Lounès Matoub suivait son parrain. Vraisemblablement - on le sauait,du moins - il eut le trac... ce n'était plus un cercle de copains, auquel il était habitué, mais toute une foule, des adultes qu'il aurait en face de lui... Peut-être eut-il envie de fuir, d'abandonner...».

De bouche à oreille, on se posait déjà la question: qui est donc ce garçon assis à côté du Maître? Il est si jeune! Tous les yeux, de curiosité pour tout ce qui est nouveau, étaient braqués sur Lounès Matoub. Lui qui préféra, sans doute, qu'on oublia jusqu'à sa présence, car tous ces yeux, fixés sur lui, le mettaient mal à l'aise, raconte encore Mokrane dans le même livre.

La suite de ce témoignage inédit est dans le livre de Larab tout comme une préface précieuse de Smaïl Medjeber.

Dans le texte de ce dernier, il est rappelé que Lounès Matoub fut l'un des seuls artistes qui prit position, dès 1983 en faveur de la libération de Mohamed Haroun et de ses camarades, en participant à des actions de soutien, des galas organisés par des étudiants à l'université de Tizi Ouzou. «Lounès Matoub eut, seul, ce courage militant, politique et ce, à une époque quand ce courage-là était synonyme d'atteinte à la sûreté de l'Etat et par conséquent était passible d'emprisonnement, voire de la peine capitale», rappelle Medjeber qui souligne que Lounès Matoub fut un artiste-militant de la cause amazighe; il fut digne de Yugurta. Il y a lieu de rappeler que Mohand Ouramdane Larab est l'auteur de plus d'une dizaine de livres dont la majorité a trait à la culture et la poésie amazighes dont ceux consacrés aux poètes Si Mohand Ou Mhand, Cheik Mohand Ou Lhocine et Lhoucine Adeni.