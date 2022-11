Il s'appelle Lhakim alias Monsieur She. Il est une des exceptions sur la scène fashion en Algérie. «Atelier She» c'est le travail du cuir et, notamment des bustiers, mais pas que! Atelier She fait tout à la main. Sa dernière collection datant du mois de mai dernier s'appelait «Déclaration d'amour». «Cela peut être n'importe quel amour, un sens au sens général du terme, Amour envers son pays, ses enfants..» nous fait savoir Atelier She tout en confiant: «Je voulais à travers cette collection me réconcilier avec moi- -même. Rétablir une vérité en moi,, mais avec de nouvelles bases, plus saines...»La mode chez Atelier She se veut être, à la fois raffinement et audace, glamour et rock'n'roll. L'artiste se plait à casser les règles de la mode traditionnelle, même si celle-ci est parfois annotée en filigrane, tels ces pantalons ouverts sur les côtés qui rappellent le seroual algérois. L'architecture est pourtant le pendant de ses inspirations. «Ma vision émane en partie de mon amour de l'architecture moderniste, post- indépendance qui existe beaucoup en Algérie. Je citerai, notamment l'université de Bab Ezzouar, celle des frères Mentouri de Constantine qui est très moderne. Dans les lignes, il y a une espèce de minimalisme. C'est ce qui me plait, à chaque fois que je pars en Algérie, c'est d'aller visiter et voir ce genre de lieux- là.» Et d'indiquer: «Je suis inspiré par Oscar Niemeyer, Daniel Grataloup qui a fait le musée des dinosaures, dans le sud de l'Algérie entre autres. J'aime aussi ce bloc géométrique qu'est l'hôtel El Aurrasi.

L'architecture, est l'une de mes sources principales d'inspiration» soutient Lhakim. Evoquant ses études, «Atelier She» avoue qu'il aurait aimé inconsciemment devenir architecte, même s'il rêvait, enfant, d'être pilote d'avion. «Après le bac, j'ai fait des études en marketing de luxe. Tout de suite après mon diplôme, j'ai fait du modélisme durant deux ans pendant lesquels, j'ai appris à comment construire une épaule par exemple...».

Avec les mots techniques qu'il maîtrise, Lhakim nous parle des écoles de tailleur qui l'ont servi plus tard pour donner de la force et de la carrure aux vêtements qu'il confectionne... Cette force, Atelier She se plait à l'insuffler dans ces habits, afin que la personne qui les porte se sente forte!

«En effet, cela peut donner à la femme un peu plus confiance en elle. Et c'est pareil pour l'homme..», acquiesce notre interlocuteur.

Et de renchérir: «C'est pourquoi, dans ‘'Déclaration of love'', je voulais que les garçons se sentent à l'aise dans leurs pantalons et pas guindés dans des trucs serrés...».

Suivre l'air du temps

À la question de savoir comment Atelier She «pense» une collection? Ce dernier nous répond tout de go: «Je conçois et réfléchis une collection par rapport à mon entourage. En fonction de l'air du temps! Il s'agit pour moi de capter l'air du temps à travers des rencontres avec des gens qui vont me parler de musique rap, par exemple, d'architecture, de tout et de rien... Et à partir de ce moment là, l'inspiration commence à venir, puis, je vais m'atteler à dessiner des pièces en fonction de ce que j'ai réalisé précédemment aussi. Je me dis, que c'est plus facile, pour moi, de faire cette jupe, parce qu'elle existe déjà. Je l'ai déjà en patron. Alors, je la refais différemment avec un autre tissu par exemple. À partir de là, les couleurs vont se mettre en place. C'est la gamme de couleurs qui va me permettre ensuite d'acheter les tissus et de faire cette collection.» Et de poursuivre: «Ensuite il y a la conception. À 50% j'utilise les patrons que j'ai déjà pour les refaire dans de nouveaux tissus, avec de nouvelles couleurs et les 50% qui restent se basent sur le travail de moulage sur un mannequin stockman. Autrement, en moulant un mannequin, j'essaye de trouver une forme qui va correspondre à la collection d'ici». Rappelons que la première collection d'Atelier She en Algérie date de novembre 2017. Présentée à l'école Artissimo, elle avait été créée et réalisée en France où réside Atelier She, bien qu'il est souvent en Algérie où il revient plusieurs fois dans l'année humer la terre de ses parents, à Jijel. Cette première collection/témoin s'appelait Rouge Rehearsal. «C'est l'une de mes collections préférées», fait remarquer Atelier She.

Et d'expliquer le pourquoi et sa démarche: «Parce que les matières sont belles. On était sur des formes longilignes en forme de I. J'ai voulu travailler sur l'esprit des colonnes, de la Grèce antique. Et puis, pour moi, ce défilé, c'était une sorte de répétition avant de commencer à faire d'autres collections. Une sorte d'introduction de ce qui allait se passer ensuite», confie notre élégant artiste au port altier. «Wilaya of roses» est le nom de sa seconde collection nimbée de romantisme qu'il présentera à Alger, en juillet 2018.Naîtra par la suite «AFRKN (African Queen)» qui fut présentée lors de la tenue de la «CAN» où l'Algérie avait gagné la coupe. «Cela m'avait galvanisé! M'avait vraiment boosté le jour de sa présentation et m'a permis de la présenter avec plus de force. Je voulais qu'une reine africaine soit mise sous les feux des projecteurs. Ce fut le cas!».

Hommage aux femmes algériennes

Depuis mai dernier, Atelier She prépare doucement, mais sûrement, sa nouvelle collection qui portera le nom ô combien fort et symbolique, à savoir celui de «Nedjma». Ce sera sa façon à lui de rendre hommage à ce roman iconique de Kateb Yacine, mais aussi à «la femme algérienne dans toute sa complexité» reconnait-il. Et de nous faire part de la genèse de cette collection qui verra le jour au mois de février 2023: «Il y a quelque temps, j'avais comme projet de réaliser des costumes pour une pièce de théâtre autour de Nedjma, que comptait mettre en scène un groupe d'amis. Ce projet n'a pu aboutir et il est retourné dans les tiroirs, mais ayant lu le roman, je suis tombé amoureux de ce chef-d'oeuvre, dés lors, je voulais absolument aller jusqu'au bout de ce projet mais à ma manière cette fois.» fait savoir Lhakim enthousiaste. Et de poursuivre: «Je veux aujourd'hui en faire une nouvelle collection de vêtements, en essayant de retranscrire et réinterpréter ce livre sous forme de vêtements, mais aussi à l'aide d'une scénographie... Cela aura lieu à la fin du mois de février 2023, à Alger». Amoureux des arts sous toutes leurs formes, Atelier She se plait souvent à allier la mode, à la danse, mais aussi aux arts plastiques. Ses défilés de mode sont particuliers car pensés comme une vitrine d' un art à part entière, faisant cohabiter différents médiums artistiques. Une vision nouvelle de la mode en somme! Pour preuve, à chaque collection Atelier She collabore avec un artiste. Il soumet une de ses vestes en cuir à un artiste plasticien et suivant une thématique donnée, il lui demande de créer ou de broder au-dessous quelque chose.

Aussi, lors de sa dernière collection, «Déclaration of love», l'on pouvait distinguer des sculptures signées Mustapha Boucetta qui trônaient au milieu du podium. «Parce que tout simplement j'adore l'art, les artistes... quand j'ai le temps je vais flâner au Musée des beaux-arts.... Et j'apprécie aussi toute cette nouvelle génération d'artistes, qui bouillonne, comme Serdas... les street artists comme Sadek ou Anis Spectre qui font des choses qui me plaisent. Je m'inspire beaucoup de ça aussi.». Flash-back souvenir. Avant d'être She notre créateur a été styliste. Il a ainsi pu travailler pour de nombreuses maisons de haute couture françaises. Il nous déroule ainsi son cv non sans fierté. «Juste après mes études, j'ai travaillé pour Stéphan Roland qui était designer et le directeur artistique de la maison de Jean-Louis Scherrer. C'était ma toute première expérience dans la mode où il fallait travailler sur les broderies, les boutons, les formes et les silhouettes... Ensuite, j'ai travaillé pour Alber Elbaz. Je ne suis pas resté très longtemps chez lui. J'ai fait aussi un passage chez Azzedine Alaïa. Ce fut une très belle expérience. C'est là où mon amour pout le cuir s'est déclaré. Je me suis mis à aimer ce qu'il fait, à suivre de prés ce qu'il fait. J'ai trouvé qu'il y avait une sorte de connivence entre ce qu'il avait fait et ce que j'aimais réellement: Tout ce travail du cuir, des courbes du corps que j'aimais beaucoup chez lui...».

Un parcours riche en expériences

Petite pause, nostalgie, avant de poursuivre avec une pointe de pédagogie pour savoir qui fait quoi et comment: «J'ai aussi réalisé une collection en tant que directeur artistique pour la maison Madeleine Vionnet, qui fut la concurrente de Gabriel Chanel à l'époque. Un jour, elle assista à un spectacle de danse contemporaine et elle fut ébloui par ces corps et s'est mise à retirer les corsets et à faire des vêtements en biais.... * Elle prendra cette technique comme fer de lance, qu'elle réalisera durant toute sa carrière. Apres, son décès, sa maison a été reprise par une vieille maison qui a voulu la faire renaître en 2009/2010. J'ai fait deux collections pour eux et ca m'a permis de rentrer dans les archives de cette grande créatrice. Ensuite je suis passé à la maison du styliste Nino Cerruti. J'étais l'assistant de Jean-Paul Knott qui était le directeur artistique. Je l'ai assisté dans la réalisation de sa collection». Aujourd'hui, bien que travaillant, en France, au niveau commercial, pour de belles maisons de couture de luxe, telle Balmain, qui n'est plus à présenter, Lhakim n'a jamais cessé de s'accrocher à sa passion pour la mode, il décide alors de se lancer en créant sa propre maison. C'est ainsi que l'épopée She est née! Du prêt-à-porter frais et contemporain, que Lhakim réalise carrément seul, patiemment et avec doigté, chez lui. Il y consacre beaucoup de temps. Classe et discret, cet homme raffiné, mais simple, préfère faire parler de lui grâce à ses collections qui marquent les esprits et font toujours la différence. C'est en soi cela le génie d'un artiste!