«Chabchaq maricane sera projeté à Londres dans le cadre du Dz Fest, figurant ainsi dans le riche programme de ce festival regroupant la musique, la photographie, le cinéma, la danse, la mode et la littérature algériennes» a indiqué sur sa page facebook la réalisatrice algérienne Amel Blidi qui félicite l'organisatrice pour «l'immense travail réalisé par RM Lamri afin de faire rayonner la culture Dz hors de nos frontières.».

À noter, par ailleurs, que le film d'Amel Blidi est le récipiendaire du Prix du meilleur court-métrage au 4th screen Online film. Une récompense amplement méritée pour son très beau film. Ce festival note -t-on est «le résultat et l'aboutissement du travail continu des artistes et des professionnels algériens pour apporter aux Londoniens un avant-goût de la culture algérienne très riche et dynamique, hélas méconnue».

L'objectif de ce festival est affirme t-on d' «Explorer avec la diaspora algérienne, les thèmes de la régénération identitaire et culturelle à travers un programme très riche d'Arts, d'Expositions, de théâtre, de conférences, de littérature, de gastronomie, de danse, de performances, de rythmes, d'histoire, de films et bien sûr de musique!».

Une expo collective au féminin

Le 30 septembre, le festival débutera avec «Elle-Djazaïr», une exposition entièrement féminine organisée par Toufik Douib. Elle-Djazaïr entend explorer les chroniques contemporaines de la représentation identitaire algérienne et ce, comme reflété à travers différents médiums visuels, de la photographie, de l'art numérique et de la performance. Cette exposition collective fait le parallèle entre les générations de la diaspora anglo-algérienne et les liens complexes avec la mère patrie.

L'expo réunit le travail d'artistes de renom telles Houria Niati, Anissa Berkane, Hamida Zed et Jamila Boughelaf qui dévoilera sa première exposition de dessins et peintures. L'exposition se poursuivra jusqu'au 8 octobre.

Le 1er octobre qui marquera l'ouverture du Dzfest se fera avec la première édition du DzTalk qui sera animé par un conférencier invité surprise. Au menu aussi, le Bazar qui contribuera à faire redécouvrir l'Algérie grâce à ses divers artistes et artisans locaux, des concours et plus encore! Figure aussi au programme un atelier de danse algérienne avec Esraa Warda, artiste de danse émergente de New York et éducatrice spécialisée dans les formes de danse traditionnelles nord-africaines. Dzfest donnera l'opportunité aux inscrits d'apprendre quatre types de styles de danses à savoir le assimi, le chaoui, le kabyle et le raï. Le cinéma algérien n'est pas en reste puisque il sera présent à travers des classiques, des longs métrages contemporains et des courts métrages, y compris des conférences-débats avec des cinéastes algériens. Des tables rondes autour du thème de l'Identité sont également prévues.

Samira Brahmia and co!

Les enfants auront droit pour leur part à des ateliers de chants et de de percussion suivis de performances, d'une station de peinture et d'une merveilleuse représentation d'un vieux conte folklorique algérien présenté par la compagnie Khayaal Theatre. Le chaâbi sera de la partie avec Sid Ahmed El Bahi.

Un musicien chaâbi basé au Royaume-Uni qui ravira le public avec sa belle voix et son répertoire, au son de sa mandole.

Parmi les autres artistes algériens qui feront assurément sensation, on citera Jaz Kahina, ou le talent local de Londres. Une étoile montante du hip-hop britannique underground. Une parolière et une rappeuse.

La combinaison de son style visuel original, de son contenu et de ses flux spirituels au rythme accéléré a fait tourner les têtes et a été acclamée par la critique.

Enfin, le clou du festival sera incontestablement elle: Samira Brahmia et les membres de son groupe de renommée mondiale.

Forte d'un parcours riche aux influences multiples, Samira a su depuis, séduire un immense public, des deux côtés de la Méditerranée, en devenant une vraie bête de scène, pas seulement maghrébine...Elle fera assurément voyager le public grâce à son tout nouvel album et son envoûtante musique.

Le 05 octobre, place à la «Nuit de la littérature», mettant en valeur la littérature algérienne avec une table ronde qui sera animée par des auteurs algériens.

Le 08 octobre, le festival se clôturera avec un grand défilé de mode dédié à la richesse du costume traditionnel algérien.

Un très bon programme en somme!