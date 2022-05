L'anniversaire de la naissance du regretté Lounès Kheloui, l'un des maîtres de la chanson kabyle, n'a presque pas failli à cette règle. Mais, il y a tout de même une exception cette fois-ci.

Cet anniversaire a été l'occasion de lui rendre hommage par les membres d'une association culturelle, qui ont eu l'ingénieuse idée d'organiser un déplacement jusqu'au village natal de cette sommité de la chanson chaâbie d'expression kabyle.

En ce jour anniversaire de la naissance de cette icône qui nous a quittés à l'âge de 66 ans, le 3 novembre 2016, le village Ihesnawen, dans la commune de Tizi Ouzou, a accueilli les membres de l'association culturelle Tanekra du village Agouni Fourou dans la commune d'Aït Toudert, daïra d'Ath Ouacif. Ces derniers se sont recueillis sur la tombe de Lounès Kheloui.

Les membres de cette association ont rendu, sur place, un hommage émouvant à leur manière, à Cheikh Lounès Kheloui.

La chorale de l'association a même interprété des morceaux des chansons du maître. L'initiative a ému les habitants et les amis de Lounès Kheloui qui ont beaucoup apprécié ce geste, surtout en constatant la présence de très jeunes filles et garçons, fans du Cheikh. Ce qui démontre que l'oeuvre artistique de Lounès Kheloui a traversé le temps et a touché toutes les générations.

Un artiste très prolifique

Lounès Kheloui aurait eu 72 ans, samedi dernier, mais la maladie contre laquelle il avait lutté inlassablement, durant les dernières années de sa vie, a eu raison de lui.

Lounès Kheloui a laissé une oeuvre inachevée car il était très prolifique. Et il avait encore des dizaines de chansons à éditer, nous a-t-il confié à maintes reprises. Mais le contexte de crise que vit le monde de l'édition suite à l'apparition du phénomène du piratage puis de l'Internet, a freiné toute initiative dans ce sens.

Lounès Kheloui a eu, toutefois, le réflexe et la volonté pour finaliser deux albums exceptionnels qui n'ont malheureusement été édités qu'après son décès. Lounès Kheloui, qui a vu le jour le 14 mai 1950 à Ihesnawen, près de la ville de Tizi Ouzou, est l'un des meilleurs chanteurs kabyles, toutes générations confondues.

Contrairement à beaucoup de chanteurs de sa génération, lui, il a eu la chance d'avoir en sa possession une véritable guitare dès l'âge de 10 ans, grâce à son père.

Un cadeau inespéré, surtout à l'époque, qui combla de bonheur le petit Lounès qui était loin de deviner qu'il deviendrait grand.

D'ailleurs, dès la sortie de ses premières chansons, le succès fut immédiat. C'est au milieu des années soixante que Lounès Kheloui produisit ses premières chansons couronnées de succès.

De l'ombre à la lumière

Sa carrière allait connaître un tournant en 1972 avec l'édition de son premier 45 tours contenant d'émouvantes chansons comme «Sligh atsedu d tislit» ou encore «Zewdjen». Revigoré par ce premier triomphe, Lounès Kheloui rebondit une année plus tard avec un second produit. Mais cette fois-ci, les chansons comprises dans ce second 45 tours allaient produire un «séisme» dans les milieux des mélomanes de la chanson kabyle lesquels, en écoutant des chansons comme «Fkiyi aman adeswagh» ont été subjugués. Et en même temps, ils découvrirent un tout nouveau genre et style, ainsi qu'un timbre de voix rauque auquel ils n'étaient nullement habitués. Avec cet album, Lounès Kheloui sort désormais de l'anonymat de manière spectaculaire.

Il est alors sollicité dans les quatre coins de la Kabylie. Il y anime des galas et des fêtes de manière ininterrompue. Mais ce n'est qu'en 1978, qu'il entame sa première tournée nationale et ce, en compagnie d'un autre Lounès.

Il s'agit de Matoub qui n'avait pas encore édité son premier album et qui était encore un jeune talent en herbe.

Par la suite, Lounès Kheloui ne cessa pas d'enchaîner les succès et les galas aussi bien en Algérie qu'en France.

Il a été également l'un des rares chanteurs à avoir été reçu plusieurs fois par El Hasnaoui auquel il a rendu hommage dans plusieurs albums.

Lounès Kheloui est, certes, décédé, mais ses chansons et sa voix envoûtante sont immortelles.

Les filles et les enfants de l'association Tanekra d'Agouni Fourrou l'ont rappelé de fort et si belle manière samedi dernier, sur la tombe du maître, à Ihesnawen.