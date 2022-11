Si le mois d'octobre fut consacré aux cultures urbaines, entre break danses et autres sports pour jeunes, le programme du mois de novembre qui se déclinera, au niveau des différents instituts français d'Algérie, sera consacré au numérique, à travers une série d'événements dans le cadre d'une programmation qui se voudra bien éclectique.

Pour en parler et décrypter ce programme, Ahlam Gharbi, directrice générale de l'Institut français d'Algérie et conseillère culturelle de l'ambassade de France en Algérie, a animé, lundi dernier, une rencontre avec la presse. Elle rappellera brièvement les moments forts qui ont marqué le mois d'octobre, tout en indiquant que le mois de décembre sera consacré à la langue arabe, le mois de janvier à la nuit de idées notamment, le mois de février à la gastronomie, le mois de mars quant à lui aux francophonies, tandis que le mois d'avril à l'architecture, au patrimoine et le design, alors que le mois de mai portera sur la biodiversité et l'environnement et enfin le mois de juin à la musique.

«L'idée, aujourd'hui, est de présenter en détails le temps fort du mois de novembre» souligne t-elle Et de préciser: « ce mois de novembre sera consacré au numérique. Il nous permettra de savoir quel est l'impact du numérique sur nos sociétés contrempreintes.

Le numérique dans tous ses états

L'opportunité pour nous de présenter au public algérien le numérique et comment avoir accès aux cultures numériques sous leurs différentes formes, et ce, en présence de professionnels ainsi que des amateurs du genre».

Pour en donner quelques exemples, Ahlam Gharbi dira d'abord que ce programme va tourner dans les différentes antennes de l'Institut français, et ce, aux côtés des autres programmes dans chaque antenne. Et de citer la musique et la manière de la développer avec le groupe Tinnit qui allie les arts visuels, la musique à la science. Il s'agit d'un groupe de musique alternative fondé en 2018 par un collectif d'artistes algériens. Leur travail consiste, en effet, à explorer les différentes façons de combiner musique et numérique à travers notamment, des installations qui se tiendront au niveau des murs de la médiathèque de l ‘Institut français. Il y aura aussi un débat d'idées qui aura trait à la question du féminisme et les jeux vidéo. Une conférence qui sera donnée dans toutes les antennes de l'Institut français.

Programme pour les grands et les petits

Au programme aussi, de la danse chorégraphique avec un spectacle appelé «Zak Rythmik» avec Hella Fattoumi et Eric Lamoureux qui vont présenter un spectacle assez singulier pour cinq danseurs. Un spectacle qui fera aussi la tournée dans les différentes antennes de l'IFA.

À Alger, des conférences sur le E-sport seront données qui expliqueront comment le e-sport évolue en Algérie, mais aussi en Afrique et en Europe. Le cinéma sera de la partie aussi, notamment d'un web documentaire avec une série de films courts qui proposeront un voyage immersif à la découverte de ce monde numérique à travers les métros du monde.

À Tlemcen beaucoup d'ateliers seront animés sur le numérique à destination des enfants. Des spécialistes du patrimoine ainsi que des universitaires seront de la partie dans ce cadre là aussi.

Une visite virtuelle d'un site emblématique à Tlemcen, le tombeau de sidi Boumediene, sera rendue possible selon une expérience numérique.

À Oran, les enfants seront initiés aux logiciels d'exploration dans le domaine des arts et de la science. En gros, «un programme, assez riche et diversifié entre cinéma, art et danse, documentaire, science du patrimoine et débat d'idées sera proposé» dira Ahlam Gharbi qui promet une programmation tout aussi diversifiée tout au long de l'année et ce, dans tous les domaines et à travers toutes les antennes de l'IFa.

Un dynamisme promis à s'installer durablement avec, notamment des conférences de presse de plus en plus régulières, tous les débuts de mois, note t-on.