Le court métrage de fiction «Kayen ouela ma kanech» du réalisateur algérien Kada Abdellah a remporté le Prix du «jury du Festival cinématographique de Bahreïn» dans sa première édition clôturée mercredi soir et diffusée sur YouTube, ont annoncé les organisateurs. Le court-métrage ««Kayen ouela ma kanech» du jeune réalisateur algérien Kada Abdellah a remporté le Prix du jury du Festival cinématographique de Bahreïn dans la catégorie courts métrages de fiction. L'égalité des droits pour les personnes à besoins spécifiques est le thème principal du film «Kayen ouela Ma kanech», qui avait précédemment remporté le Prix de la «meilleure oeuvre complète» lors de sa participation, notamment aux journées du court métrage de Tissemsilt (novembre 2018) et de Aïn Kebira à Sétif (mars 2019) et à la deuxième édition du Festival national du film universitaire d'Oran (2020). Les noms des lauréats dans les catégories en compétition dans le cadre du Festival cinématographique de Bahrein qui s'est tenu sous le thème «Cinéma pour toi», ont été annoncés. Le film «The Swan Song» de Yazid Al Kadri du Maroc a remporté le Prix du meilleur court métrage de fiction, «Les Sept Villages», réalisé par Farah Abu Kharroub du Liban, a décroché le Prix du meilleur film documentaire, le film jordanien «Buttons» réalisé par Ahmed Jaber et le film égyptien «Tok Tok», réalisé par Mohamed Khadir ont respectivement remporté le Prix du meilleur film d'animation et le Prix de la meilleure oeuvre féminine. Le festival a recéptionné

450 films de 18 pays arabes et 92 films seulement ont été retenus pour la compétition.