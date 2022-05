Ahmed Benaïssa, l'un des monuments du cinéma et du théâtre algérien, est décédé hier à 5h du matin. L'Algérie et son cinéma perdent, en Ahmed Benaïssa, l'un des piliers de la culture nationale. Un symbole! Ahmed Benaïssa est décédé à Cannes où il devait prendre part à la présentation du film La goutte d'or. Le destin en a décidé autrement. Ahmed Benaïssa nous a quittés à l'âge de 78 ans. De 1964 jusqu'à son décès, Ahmed Benaïssa n'a jamais rompu le lien ombilical qui l'a toujours lié au cinéma et au théâtre. Il a continué d'exercer son métier et sa passion de comédien inlassablement et avec la même passion. Compte tenu de son talent exceptionnel et flamboyant et de la longévité de son parcours théâtral et cinématographique, le décès d'Ahmed Benaïssa est une perte immense pour la culture algérienne.

Depuis la participation d'Ahmed Benaïssa à son tout premier film intitulé Étoile aux dents ou Poulou le magnifique» de Derri Berkani en 1971, le défunt a pris part à des dizaines de films, de feuilletons et de pièces de théâtre où il a, à chaque fois, brillé par ses prestations qui ont d'ailleurs marqué, voire subjugué plusieurs générations de cinéphiles et d'amoureux des planches. Ahmed Benaïssa a campé ensuite de nombreux rôles notamment dans le film Leila et les autres de Sid Ali Mazif, le célèbre long métrage Le clandestin, de Benamar Bakhti, Bouamama, Délice Paloma, Mostefa Ben Boulaïd, Harragas, Hors la loi, De Hollywood à Tamanrasset, Morituri, Krim Belkacem... Ahmed Benaïssa s'est distingué dans de nombreux feuilletons et téléfilms. Sur un autre plan, le défunt a joué et mis en scène au Théâtre national d'Alger et au Théâtre régional d'Oran. Il a été directeur du Théâtre régional de Sidi Bel Abbès. En 2013, il remporte le Prix de la meilleure réalisation pour le film Nedjma.

Suite à l'annonce du décès d'Ahmed Bennaïssa, l'ex-directeur de la Cinémathèque algérienne, critique de cinéma et directeur général de la chaîne de télévision Alg24 News, Salim Aggar a réagi en rappelant que le regretté était un amoureux du cinéma et du théâtre. «Il était présent dans tous les festivals et les rendez-vous de cinéma. Sa carrière est exemplaire et non égalable», a souligné Salim Aggar. Pour sa part, le spécialiste du théâtre algérien et écrivain, Ahmed Cheniki, a qualifié le regretté d'être extraordinaire, d'une grande générosité et qui a constamment le sourire aux lèvres, avec un regard teinté de mélancolie. «Nous nous sommes parlés à plusieurs reprises cette semaine, notamment de sa dernière interprétation dans le film La Goutte d'or de Clément Cogitore, sélectionné à la Semaine internationale de la Critique au festival de Cannes 2022 en séance spéciale. Nous nous étions promis de nous voir cette semaine. Ahmed était invité à Cannes. Comme bien avant, au festival d'Avignon dans une pièce, adaptée du roman de Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête. «Une magistrale interprétation», a ajouté Ahmed Cheniki en rappelant qu'Ahmed Benaïssa, apprécié surtout pour ses performances de comédien, tente de créer un univers dramatique correspondant au discours théâtral traditionnel, mais qui ne manque pas de force.

Le nombre de réactions enregistrées, hier, suite à l'annonce du décès d'Ahmed Benaïssa, témoignent de l'étendue de l'estime et de la popularité dont jouissait le défunt. Des comédiens, des réalisateurs, des écrivains de tous les horizons ont exprimé leur douleur d'avoir appris que Benaïssa est parti pour un monde meilleur. C'est le cas, entre autres de Malek Bensmaïl qui a écrit: «Plus qu'un immense acteur, un ami sensible et bienveillant vient de nous quitter.».