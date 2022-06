La star de la chanson kabyle, Amour Abdennour, a réussi un grand retour sur scène en retrouvant ses fans à Bouira, lors d'un spectacle majestueux animé jeudi soir à la Maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville, a-t-on constaté. C'est dans une ambiance de fête que le public «bouiri», dont plusieurs familles venues des quatre coins de la wilaya, ainsi que des wilayas voisines, que l'artiste a fait son apparition sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. «Je suis très content de vous retrouver, et je vous remercie beaucoup pour l'accueil», a-t-il lancé à l'adresse du public présent. Après une longue absence de la scène due à des soucis de santé, l'artiste a réussi dès le début à bercer le public avec sa première chanson «El Vavur Wennaâ Thikli», qu'il a merveilleusement reproduite en compagnie de l'orchestre féminin Ahbab Chikh Sadek Abdjaoui, en hommage à cet artiste. Avec sa douce voix, le chanteur Amour Abdennour a admirablement régalé ses nombreux fans venus assister à ce concert organisé dans le cadre d'une tournée, selon les organisateurs. L'artiste a puisé de son riche répertoire plusieurs autres chansons, dont les fameux tubes «Snath Ayessîgh», et «Nudagh fellawen» pour subjuguer trois heures durant les familles «bouiries» venues entendre sa belle voix et ses belles mélodies. Visiblement affaibli par la maladie, qui l'a éloigné de la scène depuis deux décennies, l'artiste n'a ménagé aucun effort pour envoûter son public avide de le revoir et de réécouter ses belles chansons sentimentales, notamment celles «Defragh Lvaz swallen» ou encore «Hemlagh maradini Ah Yadini», qu'il a exécutées avec succès. Avant de clôturer la soirée, l'artiste a vivement salué le public ainsi que les responsables du secteur de la culture, en leur promettant de revenir prochainement à Bouira pour animer un autre spectacle artistique.