Le groupe italo-palestinien «Radiodervish» s'est produit, dimanche soir, à la salle Ibn Khaldoun, sur initiative de l'ambassade d'Italie en Algérie et l'Institut culturel italien d'Alger en collaboration avec la wilaya d'Alger et l'Etablissement Arts et Culture. Ce concert avait pour titre «In Prima Luce Tour». C'est la troisième fois que le groupe se produit en Algérie. Fondé en 1997, le groupe est composé de Nabil Salameh au chant et à la guitare et de Michele Lobaccaro à la guitare et à la basse, Alessadndro Pepino au clavier et à l'accordéon, en plus d'un batteur des plus talentueux. Le groupe tire son nom d'une précédente appellation «Al Darawish». Le duo pop-folk produit des chansons en italien et en arabe, leur dernier album «Il Sangre e il Sal» a été présenté en avant- première en 2018 à Alger. Il y a de la sérénité qui se dégage du groupe Radiodervish dont la musique appelle surtout à la méditation tout en aspirant à la paix et la fraternité dans le monde. Une musique interculturelle et «méditerranéenne» comme le rappelle le chanteur qui interprètera ses textes dans plusieurs langues, notamment l'italien, l'arabe, le français et l'espagnol. «On est content de se retrouver à Alger parce que c'est la troisième fois qu'on vient à Alger. On a laissé en partie notre coeur ici. On est toujours content d‘y retourner. On est toujours heureux de ramener avec nous cette nouvelle image de l'Italie, cette Italie plurielle, multiculturelle. Moi je suis palestinien d'origine. Avec mes compagnons et notre musique, on explore la Méditerranée avec sa diversité de langues et de cultures. J'espère qu'on se rappellera que cette Méditerranée a toujours été un lieu de connivence pluriculturelle et de connaissance et de paix, espérons-le.» Et de présenter la chanson qu'il va interpréter, inspirée d'un texte de Mahmoud Darwich, intitulé «chamaâ fi dhalem». L'on remarquera, d'ailleurs, que beaucoup de ces chansons qui seront déclinées ce soir ont un goût de complainte mélancolique ou de veillée mortuaire si ce n'est les paroles qui viennent contrebalancer par endroits cette tristesse lyrique par des paroles plus optimistes... et le chanteur d'indiquer: «On ne peut pas avoir la paix sans la justice.. Mon peuple palestinien veut bien qu'il y ait la paix; mais il veut bien aussi la justice. La paix et la liberté. Il y a une occupation qui rend la vie infernale aux Palestiniens. Il y a aussi beaucoup de victimes de cette occupation brutale. On voudrait dédier cette chanson à une résistante palestinienne (journaliste, Ndlr) qui a été tuée par l'armée israélienne. Il s'agit de Sherine Abu Akleh.» Une chanson au tempo plus entraînant qui décrit l'état macabre des maisons des Palestiniens qui périssent sous le feu...le groupe rendra hommage aussi à de nombreux compositeurs et, notamment à un «qui a toujours cherché l'union entre l'Occident et l'Orient». Il s'agit de Franco Battiato, disparu il y a presque un an. Et de reprendre une de ses chansons des plus solennelles. Un autre hommage est rendu cette fois à un autre artiste italien, le père de «Volar», Domenico Modugno dont un de ses titres est repris en langue arabe et italienne. Une bluette sentimentale rehaussée du son du piano. L'artiste invitera aussi le public à l'accompagner dans la mélodie d'une nouvelle chanson italienne. Et cela fera naître, spontanément, un moment merveilleux dans la salle. L'un des temps forts de la soirée. Une sorte de berceuse douce et intimiste qui se transformera en un joli moment de communion entre le groupe et l'assistance. Le titre qui suivra fera référence à la langue «horizontale» qu'est le «sabir» qui mélange plusieurs langues de la Méditerranée, et ce, à travers une chanson d'amour qui s'appelle «Il Sangre e il Sal». Cette dernière se veut, expliquera le chanteur, «comme une déclaration d'amour d'un matelot à son amoureuse». La soirée se terminera en totale symbiose avec le public.