Après une année de cessation totale de l'activité inhérente aux séances de ventes-dédicaces avec les écrivains, imposée par la pandémie de la Covid-19, la plus grande librairie de la wilaya de Tizi Ouzou, «Cheikh-multi-livres» a enfin renoué avec ces rencontres, tant attendues par le public. Il faut le reconnaitre: la librairie «Cheikh-multi-livres» est un acteur culturel local incontournable.

On ne peut pas parler de livres, de la culture ou d'écrivains, à Tizi Ouzou, sans citer à un moment ou à un autre cette mythique librairie qui est aussi la plus ancienne en Kabylie puisqu'elle existe depuis les années 30. C'est donc avec bonheur que le public de la région a renoué avec ces séances.

Un lien tangibleavec les écrivains

La librairie «Cheikh» a arrêté cette activité de mars 2020 à mars 2021. Une année, jour pour jour. La reprise a eu lieu à l'occasion du 8 mars dernier où la librairie a marqué la Journée internationale de la femme en organisant une rencontre avec dix écrivaines de la wilaya.

Cette rencontre a été une occasion pour renouer avec une tradition qui bat son plein à la librairie «Cheikh» depuis des décennies.

Il s'agit d'une rencontre inédite ayant rassemblé les écrivaines Lynda Chouiten, Lynda Koudache, Farida Sahoui, Kahina Temzi, Zohra Lagha, Lynda Hantour, Rachida Ben Sidhoum, Rabea Hachemi, Zoulikha Touati, Chabha Ben Gana et Dalila Keddache-Cheikh. Après cette première activité réussie à tous points de vue, la librairie «Cheikh multi-livres» n'a pas interrompu le cordon ombilical qui la lie à ses clients et aux écrivains. Plusieurs autres séances de ventes dédicaces ont été organisées pratiquement chaque samedi après-midi.

De nombreux écrivains y ont fait escale, et dans l'ambiance bon enfant habituelle, ils ont dédicacé et présenté leurs livres et échangé longuement et passionnément avec leurs lecteurs. C'est le cas, notamment des auteurs Abdelmoaiz Farhi, Nadjib Stambouli, Mahmoud Boudarene et Meriem Guemache ainsi que Faika Medjahed.

Toutes ces rencontres ont enregistré un engouement particulier de la part du public de la librairie en question dont les plus fidèles sont des écrivains de la wilaya qui ne ratent pratiquement aucun de ces rendez-vous culturels à l'instar de l'écrivain-poète infatigable Youcef Merahi, mais aussi des écrivains Abderrahmane Yefsah, Hocine Haroun, Mohammed Attaf, Mustapha Rafai, etc.

Une librairie engagée

La librairie «Cheikh Multi-li-vres», située au coeur de la ville de Tizi Ouzou n'a jamais cessé d'ouvrir ses portes aussi bien aux écrivains qu'aux lecteurs même dans les périodes difficiles qu'a traversées le pays.

La librairie «Cheikh» a reçu en son siège des centaines d'écrivains de tous les horizons et des quatre coins du pays et même des auteurs étrangers. Parmi les auteurs connus qui y ont animé des séances de ventes-dédicaces, on peut citer Yasmina Khadra, Rachid Mokhtari, Amin Zaoui, Malika Hachid, Hakim Laâlam, Bahia Amellal, Belaïd Abane, etc.

En dépit des difficultés énormes dans lesquelles se débat le monde du livre aujourd'hui, la librairie «Cheikh» continue de faire de la résistance. Elle fait partie de l'un des rares espaces culturels qui a su surmonter toutes les tempêtes ayant perturbé, parfois pendant des années, la vie culturelle locale.

La librairie «Cheikh» sait maintenir toujours le cap contre vents et marées. Et son propriétaire Omar Cheikh et l'amour que ce dernier voue au livre y sont pour beaucoup. L'équipe qui y travaille aussi. A.M.