Il s'agit du retour de la fête du bijou d'Ath Yanni dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il était, en effet, temps qu'Ath Yanni, l'une des régions les plus féériques du pays, les plus accueillantes aussi, renoue avec une activité qui a tant contribué à faire sa réputation. Une réputation immortalisée à travers deux chansons mythiques de deux grands chanteurs, à savoir Slimane Azem er Samy El Djazaïri, lesquels ont consacré une chanson entière chacun au bijou d'Ath Yanni et à tout ce qu'il recèle comme symbolique et importance pour la population de cette région. Une localité, pour rappel, qui a également enrichi son agenda culturel en lançant un Salon annuel du livre dédié à Mouloud Mammeri, un enfant de la région. C'est officiel donc, la fête du bijou d'Ath Yanni vient d'être programmée par les organisateurs pour le 28 juillet. Elle durera neuf jours.

Relance de la manifesation

Cette fête a été naturellement suspendue suite à la pandémie de la Covid-9. Cette fête est organisée par l'Assemblée populaire communale d'Ath Yanni et le comité communal des fêtes et les artisans bijoutiers.

On a appris que les préparatifs vont bon train depuis vendredi dernier afin que l'événement soit à la hauteur des attentes des visiteurs qui viennent habituellement par milliers. La première étape de l'organisation consistera en l'installation des différentes commissions qui auront cette charge, chacune en ce qui la concerne. Il y a lieu de rappeler que la relance de la fête du bijou d'Ath Yanni intervient dans un contexte de regain de l'activité culturelle et artistique dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Des dizaines d'activités sont programmées tout au long de cet été. C'est le cas du festival de la chanson moderne, qui se tiendra à Mechtras cette semaine, le Salon du livre de Ouaguenoun, programmé à partir du 23 juin à la maison de jeune de Tikobaïne, le festival de la chanson et de la jeunesse qu'organise la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou jusqu'au 6 juillet prochain, la caravane de loisirs et de théâtre pour enfants... Dans le même sillage, l'Assemblée populaire communale de Yatafen en collaboration avec l'APW de Tizi Ouzou, le comité et le collectif des femmes du village Aït Saâda et l'association culturelle Tagmats organisent du 23 au 25 juin prochains un Salon de livres pour enfants sous le thème «Mon livre, mon ami».

D'autres activités au programme

Au programme, on annonce des expositions ventes de livres, des ventes-dédicaces d'ouvrages par leurs auteurs, des ateliers de lecture, d'écriture, de poésie, dessin et peinture, travaux manuels, contes, des projections multimédias... Des conférences seront au menu sur divers thèmes comme la littérature pour enfants et la littérature jeunesse, les dangers de la surexposition des enfants aux écrans, la dimension patrimoniale des noms propres...

Les visiteurs auront également droit à des jeux traditionnels, des jeux éducatifs et de société, une kermesse et des clowns et magiciens.

En outre, la wilaya de Tizi Ouzou abritera le 2ème Festival «Abdelkader Meksa» et un concours du jeune artiste, organisés par l'association culturelle Tusna sous le patronage de la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou et l'APW de Tizi-Ouzou.

Ces différentes activités s'ajoutent aux deux galas qu'a animés, cette semaine, le chanteur Amour Abdennour, à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri et au centre culturel d'Azazga ainsi qu'aux différentes rencontres littéraires et ventes-dédicaces comme celles de Hakim Laâlam et Mohammed Attaf à la librairie Cheikh, Ali Mouzaoui à la librairie de Fréha ainsi que la conférence d'Amin Zaoui à l'université Mouloud-Mammeri.